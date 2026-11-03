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Zbytečná smrt. U Libivé řidička přehlédla chodce v tmavém oblečení

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Dennívýzva
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Chodce v tmavém oblečení bez reflexních prvků, který u Libivé na Šumpersku za tmy přecházel silnici, přehlédla řidička a srazila ho. Muž na místě zemřel. Policie varuje, aby chodci neriskovali a za tmy měli vždy reflexní prvky nebo světlo.
Zbytečná smrt. U Libivé řidička přehlédla chodce v tmavém oblečení

Zbytečná smrt. U Libivé řidička přehlédla chodce v tmavém oblečení

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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