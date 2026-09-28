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Hlídač státu: Liberec hospodaří transparentněji, kvalita života ale klesá

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S menším rizikem a větší transparentností hospodařil v posledním volebním období stotisícový Liberec, vyplývá z údajů nevládní organizace Hlídač státu. Schodek rozpočtu města ale roste a kvalita života klesá.
Hlídač státu: Liberec hospodaří transparentněji, kvalita života ale klesá

Hlídač státu: Liberec hospodaří transparentněji, kvalita života ale klesá

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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