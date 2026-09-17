Hellebuyck chtěl z Winnipegu pryč. Teď odmítl přijít na kemp a Jets přišli o možnost jen čekat

Connor Hellebuyck mohl přijít do tréninkového kempu Winnipegu, dál veřejně trvat na své žádosti o výměnu a čekat, jestli generální manažer Kevin Cheveldayoff najde nabídku, která bude Jets dávat smysl.
Rozhodl se jinak.
Ve středu se třiatřicetiletý brankář na kempu neobjevil. Winnipeg okamžitě reagoval suspendací a konflikt, který celé léto existoval především v zákulisí, se tím dostal do úplně jiné fáze. Hellebuyck už 27. srpna prostřednictvím svého agenta veřejně potvrdil, že požádal klub o výměnu několik měsíců předtím a že své stanovisko nezměnil.
Dosud ale stále fungoval jeden důležitý princip: Winnipeg nemusel nikam spěchat. Teď už to bude mnohem těžší.
Winnipeg měl největší výhodu v tom, že čas pracoval pro něj
Hellebuyck není hráč rok před koncem smlouvy, kterého klub musí včas prodat, jinak riskuje, že odejde zadarmo. V roce 2023 podepsal sedmiletý kontrakt na 59,5 milionu dolarů, tedy s průměrnou roční hodnotou 8,5 milionu. Do nové sezony vstupuje teprve ve třetím roce této dohody.
Jets proto měli velmi silnou vyjednávací pozici. Pokud nabídky neodpovídaly představám, mohli jednoduše čekat. To je u podobných přestupových požadavků zásadní. Hráč může chtít odejít, ale pokud klub vlastní jeho smlouvu na několik dalších let, není automaticky nucen přijmout první rozumný balík.
Jenže podobná strategie funguje mnohem lépe, když hráč mezitím normálně trénuje a připravuje se na sezonu. Hellebuyck svým nepříchodem tuhle pohodlnou možnost Winnipegu výrazně zkomplikoval.
VIDEO Současně ale kupujícím právě ukázal, proč nemusejí přeplácet
V tom je celý spor trochu paradoxní. Čím silnější tlak Hellebuyck na Winnipeg vytvoří, tím víc ostatní kluby vědí, že Jets mají problém, který potřebují vyřešit. Pokud brankář pouze požádá o trade a dál normálně funguje, může Cheveldayoff říkat: máme elitního gólmana, dlouhou smlouvu a nejsme pod tlakem. Nabídněte něco mimořádného.
Po suspendaci je ten argument slabší. Každý generální manažer v NHL vidí totéž: hráč chce pryč natolik, že se nedostavil ani na začátek kempu. A pokud Winnipeg půjde na trh s viditelnou potřebou situaci uzavřít, protistrana nemá důvod mu obchod usnadňovat.
Jméno pořád říká superhvězda. Poslední sezona už tolik ne
Hellebuyck má životopis, který většina brankářů nikdy neposkládá. Třikrát získal Vezina Trophy. Za sezonu 2024/25 k ní přidal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče celé NHL. Letos v únoru navíc pomohl Spojeným státům k olympijskému zlatu a turnaj zakončil s úspěšností zákroků 95,6 procenta. Ještě před dvěma lety byl prakticky bez debat jedním z nejcennějších brankářů ligy.
Jenže klubová sezona 2025/26 byla výrazně slabší. Winnipeg se nedostal do play-off, Hellebuyck měl bilanci 23–23–11, průměr 2,86 inkasovaného gólu a úspěšnost zákroků 89,5 procenta – nejhorší v jeho kariéře. Potenciální zájemce tedy nekupuje jen trojnásobného držitele Veziny. Kupuje třiatřicetiletého brankáře s dlouhou a drahou smlouvou, který právě zažil svou nejslabší sezonu v NHL a otevřeně se dostal do konfliktu se současným klubem.
To není důvod, proč by o něj neměl být zájem. Je to důvod, proč se Winnipeg nemusí dostat k ceně, kterou by si představoval podle Hellebuyckova vrcholu.
Jets navíc nemohou předstírat, že se nic neděje
Situace není složitá jen z pohledu trhu. Winnipeg musí začít připravovat sezonu. Kemp není abstraktní datum v kalendáři. Trenéři potřebují sestavovat dvojice, plánovat minutáž a připravovat mužstvo na první zápasy. Hráči v kabině zase potřebují vědět, jestli člověk, který byl více než deset let jednou z nejdůležitějších postav organizace, vůbec bude součástí týmu.
Kapitán Adam Lowry ještě před otevřením kempu říkal, že mužstvo se Hellebuyckovou situací nemůže nechat pohltit. To je jednodušší říct před suspendací než po ní.
Hellebuyck chtěl Winnipegu vzít pohodlí. To se mu povedlo
Jeho krok dává z pohledu hráče určitou logiku. Pokud několik měsíců žádal o výměnu a klub nikam nepospíchal, nejúčinnějším způsobem, jak situaci rozhýbat, bylo právě přestat spolupracovat na status quo.
V tom Hellebuyck uspěl. Winnipeg už nemůže celé týdny působit dojmem, že jde pouze o přestupovou žádost, kterou možná někdy vyřeší. Jenže nic z toho neznamená, že se Hellebuyck přiblížil k vysněnému obchodu za podmínek, které budou vyhovovat jemu i Jets. Možná právě naopak.
Protože ve chvíli, kdy hráč ukáže celému trhu, že jeho současný vztah s klubem přestal fungovat, zvyšuje tlak na výměnu. Ne nutně cenu, kterou za něj někdo zaplatí. A právě to bude teď Cheveldayoffův největší problém.
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