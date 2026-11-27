Hollywoodský herec, režisér a producent Ben Stiller (foto z filmu Zoolander No. 2) a jeho štáb nyní zkoumají možnost natáčení svého nového projektu Airman v České republice. Servisní firma je Sirena Film, která podala žádost o registraci projektu 13. listopadu 2025. Informovala o tom ředitelka Státního fondu audiovize Veronika Slámová. Příjem z pobídek pro Airmana, pokud padne zelená pro výrobu v Česku, by mohl nastat v roce 2028. Producent nyní řeší případný překlenovací úvěr.
Airmen vychází ze skutečného příběhu z druhé světové války. Jedná se o adaptaci knihy The Lost Airman: A True Story of Escape From Nazi-Occupied France z roku 2016, kterou napsal Seth Meyerowitz (vyšla i v Česku) o svém dědovi. Meyerowitzův bombardér B-24 Liberator byl v roce 1943 sestřelen nad francouzským Vichy. Meyerowitz se několik měsíců ukrýval díky francouzskému odboji. Poté přešel do Španělska a následně do britského Gibraltaru. Režii by měl mít na starosti právě Stiller, produkci pak LAIKA Live Action a A24. Na výrobě se podílejí Le Grisbi Productions, Storyteller Productions, Stillerova Red Hour Films a Nine Stories.
Slámová Airmana uvedla jako jeden z příkladů projektů, které by mohly být ohroženy aktuální situací - mediální výbor (ve čtvrtek 26. listopadu) a vláda Andreje Babiše schválily rozpočet audiovizuálního fondu na rok 2027, ale bez střednědobých výhledů. To by vzhledem k principům a dlouhému běhu výroby filmů a TV seriálů mohlo vnášet nejistotu do procesu přidělování filmových pobídek (vratky ze skutečných nákladů ve výši 25 procent, u animace je to až 35 procent).
"Státní fond audiovize na výboru projednával svůj rozpočet na rok 2027, který ale postrádá střednědobé výhledy na rok 2028 a 2029. Fond je ministerstvu kultury předložil, v souladu se zákonem o audiovizi a rozpočtovou legislativou, to ale nakonec přistoupilo k jejich vypuštění; vládou schválený a dnes (míněno ve čtvrtek 26. listopadu, pozn. aut.) předkládaný materiál tedy tyto náležitosti neobsahoval. Jejich absence velmi komplikuje stávající průběžný systém poskytování filmových pobídek, založený na víceletém plánování a předvídatelnosti rozpočtu, a od příštího roku není jasný finanční rámec, ve kterém se smí fond pohybovat s alokacemi pobídek pro nové projekty. Pokud se situace nevyřeší, je velmi reálné, že fond brzy vyčerpá limit pro administraci nových pobídkových projektů," prohlásila ředitelka SFA Slámová.