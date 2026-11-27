Skoro v každé domácnosti je hrnek nebo šuplík s drobnými, kam se odkládají mince z nákupů. Mezi lidmi se traduje, že desetikoruna z roku 1993 je malý poklad a stačí ji najít. Pravdy je v tom jen kousek a skrývá se v nenápadném detailu na rubu mince.
Obyčejných desetikorun z roku 1993 se vyrobily miliony
V roce 1993 se podle ČNB vyrobilo 69 997 359 desetikorun. Banka ale upozorňuje, že rok výroby nemusí přesně odpovídat letopočtu vyraženému na minci. Kusy s velkým nápisem Kč mají hodnotu přesně 10 Kč a sběratel vám za ně nedá víc než pokladní v obchodě.
Cenu má jen vzácná varianta s menším Kč. I u ní ale platí, že rekordních 615 000 Kč zaplatil sběratel za výjimečný kus. Byla to neoběhová mince ve skvělém stavu, která nikdy nebyla v ničí peněžence. Desetikoruna, která léta putovala mezi pokladnami, se prodává výrazně levněji.
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V dubnu 2022 nabídla numismatická firma vzácnou desetikorunu na Aukru s vyvolávací cenou 1 Kč. Aukce trvala týden a cena vyskočila až těsně před koncem. Vítězný příhoz převýšil předchozích 610 000 Kč o 5 000 Kč, takže se mince prodala za 615 000 Kč. To je 61 500násobek její nominální hodnoty.
Podle žebříčku aukcí portálu Aukro za duben 2022 šlo o neoběhový kus, jeden z 30, které certifikovala ČNB. Ceny sběratelských mincí se v čase mění a žádná částka není zaručená. U vzácné desetikoruny navíc hodně záleží na stavu.
Prodej Cena zhruba do roku 2013 desítky tisíc Kč květen 2021 230 200 Kč leden 2022 500 200 Kč duben 2022, neoběhový kus na Aukru 615 000 Kč 2024, kus z oběhu v horším stavu, Aukro 181 000 Kč Zkušební dávka, která utekla do peněženek Přečtěte si také: Senioři s důchodem kolem 20 000 Kč počítají každou korunu. Po zaplacení bydlení, jídla a léků jim nezbyde skoro nic
Samostatná Česká republika potřebovala na přelomu let 1992 a 1993 rychle vlastní mince, takže se výroba rozjížděla pod velkým časovým tlakem. Desetikoruny v prvním roce razila mincovna Hamburgische Münze v Hamburku. Od roku 1994 je razí jablonecká Česká mincovna.
Podle vyjádření mluvčí ČNB z května 2021 vznikla v Hamburku nejdřív předsérie 1 000 kusů. Měla posloužit jako zkušební vzorek pro firmy, které vyrábějí a provozují stroje na zpracování mincí, aby si podle ní seřídily přístroje. Do běžného placení se nikdy dostat neměla. Skončila ale v mincovních automatech a odtud se rozešla mezi lidi. Minci navrhl akademický sochař Ladislav Kozák, který pak rub přepracoval a nápis Kč zvětšil.
Kolik jich zbylo a jaká je šance na nález
Kolik kusů se dochovalo, nikdo přesně neví. Podle sběratelů byla velká část zničena nebo stažena. Jeden z nich v roce 2024 odhadoval, že jich existuje 200 až 300.
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Šance na nález je velmi malá. ČNB v roce 2021 odhadovala, že na jednu vzácnou desetikorunu teoreticky připadá asi 300 000 ostatních. Kolik mincí skutečně obíhá, se ale zjistit nedá. Staré desetikoruny přitom z oběhu mizí poměrně rychle. Jejich měděný povrch oxiduje a ošoupe se, a proto se nahrazují novými. Starších ročníků tak obíhá stále méně.
„Pravděpodobnost nalezení vzácnější varianty tak každý rok klesá, ale vyloučeno to není,“ uvedla v květnu 2021 pro CNN Prima NEWS Petra Vodstrčilová, mluvčí České národní banky. Sběratelé občas hlásí kusy, které dostali nazpět jako drobné v obyčejném obchodě. Jeden z nich odhaduje zhruba jeden takový nález za dva roky.
Šance najít vzácnou desetikorunu v drobných je malá, sběratelé ale občas hlásí kus vrácený při běžném nákupu. Ilustrační foto. Zdroj: Andriyko Podilnyk / Unsplash. Rozhoduje velikost dvou písmen
Vzácnou desetikorunu odlišují tři znaky:
letopočet 1993, menší písmena Kč na rubu s velkou číslicí 10, příčná čára, která přetíná Kč o něco výš než u běžné mince. Přečtěte si také: Přitápíte elektřinou? Pozor, přímotop 2 hodiny denně vás za zimu může stát až 2 400 Kč navíc
Rozdíl je drobný, a proto se vyplatí přímé srovnání. Vezměte podezřelou minci a obyčejnou desetikorunu z roku 1993, dejte je pod lampu vedle sebe a sledujte velikost písmen Kč a místo, kde je protíná čára.
Našli jste ji? Hlavně ji nečistěte
Podezřelou minci ničím neleštěte ani nedrhněte. Sběratelé platí za neporušený povrch a i drobná stopa po čištění může cenu snížit.
Uložte ji zvlášť a nechte ji posoudit numismatikem. Stačí i online podle kvalitních fotek obou stran. Cenu nakonec určí stav mince a zájem sběratelů.
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Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/651630-na-aukru-se-v-dubnu-prodala-nase-novodoba-nejvzacnejsi-obezna-mince/, https://zpravy.kurzy.cz/651797-vzacna-desetikoruna-z-roku-1993-raketove-roste-na-cene-kdo-ji-ma-v-penezence-muze-jiz-vydelat/, https://cnn.iprima.cz/desetikoruna-za-ctvrt-milionu-v-aukci-se-vydrazila-vzacna-mince-z-roku-1993-24718, https://cnn.iprima.cz/vzacne-ceske-mince-muzete-je-mit-v-penezence-jak-je-poznat-a-kolik-za-ne-dostanete-170265, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/586781-vzacna-desetikoruna-muze-majiteli-vydelat-v-drazbe-statisice, https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/mince/10-kc/index.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/460718-desetikoruna-z-roku-1993-se-vydrazila-za-rekordni-castku, https://www.denik.cz/cesko/vzacna-desetikoruna/, https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/obeh/pocty-minci-z-obecnych-kovu/index.html, https://pozitivni-zpravy.cz/clanek/desetikoruna-z-roku-1993-vynesla-615-tisic-poznate-ji-podle-cary-u-k