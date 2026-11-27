„Prodáte mi vstupenku?“ pod oknem do ulice stála starší paní s bohatým blond rozcuchem na hlavě.
„Kdybych prodávala zmrzlinu, tak jo, ale pro vstupenku musíte jít dovnitř,“ smála jsem se. Paní se taky zasmála a slíbila, že se teda dostaví dovnitř. Vzápětí už stála přede mnou u správného okna.
„Co to máte s krkem?“ zeptala se mě přísně, když jsem se k ní otočila celým tělem.
„S krkem mám problém už dlouho, asi patnáct let.“
Moje odpověď paní lehce pohoršila.
„To se musí okamžitě řešit!!“pravila přísně.
„Nooo… ono to už moc nejde,“ mávla jsem rukou.
„Všechno jde! Vemte si mobil a pište!“ poručila paní a vypadala velmi odhodlaně. Jako ve snách jsem vzala mobil a paní mi nadiktovala číslo. Pak natáhla ruku a mobil mi vzala.
„Nazdárek, miláčku,“ zašveholila, „jsem v divadle a je tady kráááálovna divadla, krásná dáma, ještě krásnější, než jsem já, a ta má hroznej problém s krkem. Potřebuje co nejdřív, co povídám, HNED, objednat!!!!“
Koukala jsem na paní a nevěřila vlastním uším… kam probůh volá?
„Drahoušku, domluveno, teď ti paní předám, a ta ti nadiktuje rodný číslo, jo? A taky jméno. Jak se jmenujete?“ obrátila se na mě.
„Zuzana Zajícová,“ špitla jsem.
„Tak paní Zuzana Zajícová, předávám, miláčku.“
Vzala jsem si zpět mobil.
„Tady klinika Malvazinky, dobrý den, můžete mi, prosím, paní Zajícová, nadiktovat rodné číslo?“
Pozdravila jsem a nadiktovala číslo.
„Taaak… dnes máme pátek, mohla byste přijít v úterý? Zaplatíte jen vstupní poplatek tři stovky a ostatní je všechno na pojišťovnu.“
Byla jsem naprosto ohromená. Děkovala jsem paní, ale ona jen mávla rukou.
„Jste na Malvazinkách ředitelkou?“ nesměle jsem se zeptala, zatímco jsem tiskla vstupenky.
„Tak něco,“ usmívala se paní. Schovala lístky a zamávala mi na rozloučenou.
Ten den jsem byla v pokladně jako ve snách, a v duchu se paní omlouvala, že jsem ji po její prvotní otázce ohledně mého krku považovala za léčitelku, co mi nabídne zaručený drahý lék. Taky jsem marně vzpomínala, na jaké představení jsem jí vlastně prodala vstupenky. Teď jen doufám, že zase do našeho divadla přijde, a já jí budu moct dodatečně ještě jednou poděkovat, protože vězte, že od následujícího úterý jsem klientkou slavné kliniky Malvazinky...