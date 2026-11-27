Vítězství nad Kanadou vytvořilo ideální výchozí pozici
Jiří Lehečka zvládl proti Félixi Augerovi-Aliassimemu dvě sady 7:6 a 6:2. Tomáš Macháč předtím porazil Liama Draxla a český tým si mohl připsat postup bez rozhodující čtyřhry. Právě tato kombinace je před dnešním semifinále cennější než samotný pocit, že mužstvo vyhrálo. Tomáš Berdych viděl dvě použitelné singlové zbraně, které obstály v rozdílných zápasových situacích.
Jenže Itálie není Kanada a domácí prostředí v Boloni není neutrální kulisa. Pořadatelé počítají s dnešním začátkem v 16:00 a Italové hrají o pokračování série tří daviscupových titulů. Český kapitán proto nemůže automaticky zopakovat sestavu jen proto, že poslední zápas vyšel. Musí přemýšlet o konkrétních soupeřích a pořadí jednotlivých bodů.
Italové prošli čtvrtfinále přes nečekanou komplikaci
Domácí reprezentace porazila Jižní Koreu 2:1, ale k postupu potřebovala rozhodující čtyřhru. Lorenzo Musetti svůj singlový zápas zvládl, Flavio Cobolli podlehl Kwon Sun-uovi a zápas museli zachraňovat Matteo Berrettini s Andreou Vavassorim. Dvojice zvládla dvě mimořádně těsné koncovky 7:6 a 7:6. Takový postup ukazuje odolnost italského týmu, nikoli neporazitelnost.
Z českého pohledu je zásadní, že Italové nedokázali sérii uzavřít dvěma singly. Pokud se podobná situace zopakuje, dostane prostor nejen Lehečka, ale i složení druhé dvouhry a případné čtyřhry. V krátkém formátu na dva vítězné body totiž není čas opravovat několik špatných rozhodnutí za sebou.
Menšík není jen pojistka do šatny
Vedle Lehečky a Macháče má Berdych také Jakuba Menšíka. Tři hráči s vysokou úrovní singlu znějí jako luxus, ve skutečnosti ale znamenají další vrstvu kapitánské odpovědnosti. Kdo se nejlépe hodí proti konkrétnímu italskému protivníkovi? Kdo zvládne hru v hale? A nakolik mají při rozhodnutí váhu poslední výkony, dlouhodobá forma a zkušenosti z reprezentačních zápasů?
Nejde o to vybrat nejlepšího hráče na papíře. Jde o sestavení dvojice, která dá Česku nejvyšší šanci na dva body. V případě dělených singlů může navíc vše rozhodnout čtyřhra. Proto nelze odsunout do pozadí Patrika Rikla a Adama Pavláska; právě jejich role může být ve finále dne důležitější než kterákoli předzápasová debata o žebříčku.
Proč může jedna dvojice v singlu změnit celé semifinále
V klasickém turnaji se hráč často soustředí pouze na svůj zápas. V Davis Cupu má každá dvouhra vliv také na sestavu a psychologii týmu v dalších hodinách. Pokud první český singlista uspěje, kapitán získá prostor uvažovat o druhé dvouhře s menší nutností riskovat. Pokud naopak prohraje, tlak se přenese na týmovou jedničku a případnou čtyřhru. Stejné výsledky jednotlivých zápasů tak mohou mít úplně jinou dynamiku podle pořadí.
V případě dnešního soupeře je navíc důležitá skutečnost, že Italové vyhráli čtvrtfinále v rozhodující čtyřhře. Jejich dvojice Berrettini–Vavassori už má čerstvou zkušenost z utkání, v němž rozhodovaly dvě koncovky. Český tým se může opírat o Rikla s Pavláskem, ale není rozumné plánovat rozhodující duel jako automatickou formalitu. Pokud dojde na třetí zápas, bude mít vysokou cenu zvládání prvního podání i schopnost zůstat klidný ve vyrovnaných gamech.
Výhoda domácího týmu se nedá vyjádřit jediným číslem
Pro Itálii znamená Bologna podporu publika, známé prostředí a možnost obhajovat titul před vlastními fanoušky. To je výhoda, ale současně zdroj očekávání. Každá neproměněná šance může být na domácí straně vnímána ostřeji než na straně hostů. Pro Česko může být cestou k vyrovnanému průběhu především schopnost hrát vlastní rytmus a nedovolit tribunám, aby určovaly tempo mezi jednotlivými body.
Berdych jako bývalý špičkový hráč podobné situace zná. Teď už ovšem nemůže vstoupit na kurt a vyhrát důležitou výměnu sám. Má k dispozici jen výběr hráčů, taktické pokyny a práci s týmem mezi zápasy. To je změna role, kterou nelze podceňovat. Kapitánská kvalita se neprojeví jen výsledkem, ale také tím, zda hráči nastoupí připravení na konkrétní problémy soupeře.
Nedělejme z jednoho hladkého čtvrtfinále hotovou generaci
Lehečka, Menšík a Macháč představují pro český tenis mimořádně nadějný základ. Přesto by bylo předčasné tvrdit, že nová generace už dosáhla postavení Berdycha se Štěpánkem. Ti své největší výsledky opřeli o opakovanou schopnost vyhrávat v těžkých situacích během více sezon. Jedno semifinále je významný krok, ale měřítkem se stane až dlouhodobá konkurenceschopnost.
Právě proto je dnešní zápas pozoruhodný i v případě porážky. Ukáže, kdo umí přenést klubovou a individuální formu do reprezentačního prostředí, v němž je odpovědnost rozdělená mezi několik lidí. Pokud Češi uspějí, nebude to jen další vítězství Lehečky nebo Macháče. Bude to důkaz, že Berdych z jejich kvality dokázal sestavit funkční celek.
Důležité jsou také minuty mezi zápasy
Davis Cup nabízí neobvyklý druh týmového tlaku. Hráč po skončení vlastní dvouhry často nezmizí do individuálního režimu, ale okamžitě se promění v člena lavičky, který musí podpořit dalšího spoluhráče. Zvládnout takové přepnutí není automatické ani u tenisových profesionálů, kteří běžně fungují v osobním realizačním týmu. Berdych proto musí pracovat nejen s taktikou na kurtu, ale také s atmosférou během celé série. Po první porážce nesmí vzniknout pocit, že už je vše ztracené; po prvním úspěchu zase není čas slavit, protože soupeř může rychle vyrovnat. Právě zde se ukazuje rozdíl mezi kolekcí dobrých hráčů a týmem, který dokáže vyhrát velkou reprezentační bitvu.
Co Berdych proti domácím skutečně potřebuje
Český kapitán zažil vítězství v Davis Cupu jako hráč. Dnes musí zkušenosti převést do rozhodování z lavičky. Výhodou jeho týmu je forma a šířka výběru. Nevýhodou může být očekávání, že po hladkém čtvrtfinále půjde všechno stejně. Proti domácím držitelům trofeje se podobný předpoklad rychle vymstí.
Zápas je otevřený a žádný výsledek dnes ráno neznáme. Víme ale, kde bude ležet jeho jádro: ve volbě hráčů, zvládnutí koncovek a schopnosti udržet tým připravený na třetí zápas. Ať už dnes nastoupí jakákoli sestava, bude to jedno z nejpoutavějších kapitánských rozhodnutí Berdychova dosavadního působení.
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1. Davis Cup – harmonogram Final 8; 2. Reuters – postup Itálie přes Koreu; 3. ČTK / iDNES – Berdych před Itálií.