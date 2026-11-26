Jedna klubová historie a jeden okamžik
Casey Cizikas patří k hráčům, jejichž hodnotu nepopisují jen počty gólů. Dlouhá léta v jednom klubu znamenají práci v různých rolích, schopnost přizpůsobit se měnícím se spoluhráčům a každodenní důvěru trenérů. Islanders před duelem se St. Louis připomínali jeho tisící utkání v NHL. Pro domácí fanoušky to měl být večer věnovaný vytrvalosti a klubové kontinuitě.
Jenže samotný zápas se nevyvíjel podle slavnostního scénáře. Blues ještě krátce před koncem vedli a domácí potřebovali gól, aby měli vůbec šanci slavnostní atmosféru spojit s bodovým ziskem. Nakonec přišel zásah hráče na opačném konci kariérní cesty.
Victor Eklund a třetí sekunda před koncem
Nováček Victor Eklund vyrovnal na 2:2 v čase 59:57. Šlo o první gól Islanders v sezoně při hře šesti proti pěti a podle klubových statistik o sedmé vyrovnání v posledních třech sekundách v historii Islanders. Naposledy se podobný okamžik povedl Andersovi Leemu v březnu 2015.
Eklundova trefa nezaručovala vítězství. Znamenala pouze, že domácí neprohráli v základní hrací době a mají další možnost. V nájezdech pak rozhodl Bo Horvat. Takový průběh má pro tým zvláštní cenu: hráči dokázali udržet víru v poslední akci, ale následně museli ještě zvládnout samostatnou disciplínu, v níž se zápasy rozhodují pod tlakem jednotlivců.
Pro St. Louis je to jiný příběh
Když inkasujete tři sekundy před koncem, neznamená to, že jste celých šedesát minut hráli špatně. Znamená to ale, že jste nedokončili poslední defenzivní úkol. V závěru při hře šest na pět vzniká tlak na správné postavení, vyhazování puku a krytí prostoru mezi hráči. Sebemenší ztráta orientace může změnit konečný výsledek.
St. Louis tak nedoplatilo na jeden osamělý individuální moment, ale na situaci, v níž se musí potkat práce celé pětice s brankářem. Jde o přesně ten typ koncovky, k němuž se trenéři vracejí u videa mnohem déle než k některým gólům z první třetiny.
Proč na takových večerech záleží
Pro Islanders je vítězství příjemným propojením minulosti a budoucnosti. Cizikasův milník připomíná, co klub získá, když důvěřuje hráči celé roky. Eklundova trefa ukazuje, že nová generace už dokáže v těžké situaci vstoupit do hlavní role. Nejde o přímé srovnání obou hráčů ani o předání nějaké pomyslné kapitánské pásky. Jde o dvě různé podoby přínosu, které se v jediném večeru potkaly.
A právě proto je tento zápas pozoruhodnější než obyčejné vítězství 3:2 po nájezdech. Fanoušci přišli připomenout tisíc utkání zkušeného hráče. Odcházeli s příběhem nováčka, kterému stačily poslední tři sekundy.
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1. NHL – Islanders/St. Louis; 2. NY Islanders – klubové statistiky Eklundova vyrovnání; 3. NHL – oficiální zápis.