Nejtemnější filmař současnosti Robert Eggers nás po upírovi Nosferatu vezme do středověké Anglie, kde se v lesích a na venkově probouzí ještě starší folklorní běs. Exkluzivní klip z hororu Vlkodlak (Werwulf) zachycuje Aarona Taylora-Johnsona v prozatím lidské podobě, jak v lese bedlivě pozoruje vlka. Žádné laciné lekačky ani zběsilá akce, jen tísnivé ticho, zlověstné pohledy a obraz, z něhož čiší chlad a špína dávno minulých časů. Eggers zjevně znovu sází na atmosféru, která dokáže vyděsit ještě předtím, než se na plátně objeví samotné monstrum (které ale možná dříme v každém z nás). V Americe nový horor vyděsí diváky během Vánoc, do českých kin snímek dorazí 7. ledna 2027.
Příběh se odehrává v Anglii roku 1305 a vychází z dobových představ o lidech, kteří se za určitých okolností mění ve vlky. Eggers při přípravě scénáře se svým islandským spolupracovníkem Sjónem čerpal mimo jiné ze středověkých písemných záznamů, v nichž se podobné případy popisovaly jako skutečné události. Zapomeňte proto na zažité představy o vlkodlacích, které se v hororech ustálily během 20. století. V tomto světě se kletba nepřenáší kousnutím a stříbrné kulky nemají žádnou zvláštní moc. Podle režiséra je proměna věcí vlastní volby a výsledkem dohody s ďáblem. Taylor-Johnson hraje farmáře, který se takto proklel, jenže nyní má ženu a děti a touží po vykoupení. „Je hluboce poznamenaný traumatem a sám na sebe přivolal tuhle kletbu,“ popsal herec svou postavu. Jednotlivé kapitoly příběhu navíc mají odměřovat fáze měsíce, s nimiž dobové prameny spojovaly proměnu člověka ve zvíře.
Eggers v rozhovoru pro Esquire přiznal, že po Nosferatu chtěl natočit další horor a rozhodl se tentokrát pro vlkodlačí látku. Zároveň se snažil vyhnout klišé, která se kolem tohoto monstra za desetiletí nastřádala. Výsledkem má být pomalý, nepříjemný sestup do temnoty, nikoli přehlídka známých žánrových propriet. Režisér ostatně v nedávném rozhovoru pro Entertainment Weekly označil Werwulfa za svůj dosud nejtemnější, nejbezútěšnější a nejnelítostnější film. Willem Dafoe, jenž hraje starého lovce pověřeného králem vyhubením vlků, zase popsal natáčení jako fyzicky náročnou zkušenost. Sedmasedmdesátidenní produkce v Anglii a Walesu se neobešla bez drsného počasí a obtížného terénu, což Eggers zaznamenával v konstruktivních dlouhých záběrech; při jedné příležitosti prý herec strávil osm hodin v sedle.
Režisér Čarodějnice, Majáku či Seveřana znovu spojil síly s osvědčenou hereckou sestavou. Vedle Taylora-Johnsona a Dafoea, kteří se s ním potkali už při natáčení Nosferatu, se vrací také Lily-Rose Depp, tentokrát jako manželka prokletého farmáře. Dále v záběru zazní i nejhlubší herecký chraplák Ralpha Inesona, s nímž Eggers pracoval už potřetí. Scénář vznikl ve spolupráci s islandským básníkem a scenáristou Sjónem a režisér na festivalu BFI v Londýně prozradil, že hlavní roli psal přímo pro Taylora-Johnsona. Z krátké ukázky můžete začít odvozovat, co jej k tomu motivovalo – herec z 28 let poté zanedbávající kadeřníka v hlubokých lesích fyzicky dominuje, ačkoli v realitě se jedná o fešáka dlouhodobě spojovaného s Bondem.
Zatímco předchozí klipy a trailery naznačovaly, jakým směrem se bude ubírat proměna člověka v bestii, nová ukázka připomíná, že největší zbraní Eggersových filmů bývá často právě to, co nechávají skryté mezi řádky. Werwulf nás bude statickými, pojízdnými i zoomovacími záběry pomalu znervózňovat a po zkušenostech s režisérovou dosavadní tvorbou těžko říct, v jaké formě vypukne starobylá prokletá show. Budete v lednu u toho?
Zdroje: Esquire, Entertainment Weekly, Focus Features