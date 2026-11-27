Bramboříky patří k oblíbeným rostlinám, které skvěle vypadají i ve vánoční výzdobě. Jak bramboříky pěstovat, aby vydržely krásné až do Tří králů? Podívejte se na náš návod krok za krokem.
Bramboříky – oblíbené rostliny, které se stanou nádhernou dekorací vánoční výzdoby
Právě v těchto dnech můžete v zahradnictví najít nádherně rozkvetlé květináče bramboříků různých barev. Není divu, že se tato rostlina stává stále oblíbenější dekorací vánoční výzdoby. Je nenáročná a při správné péči vydrží dlouho. Jak bramboříky pěstovat, aby vydržely krásné co nejdéle?
Bramboříky mohou být i venkovní rostliny
Bramboříky mnoho z nás zná jako pokojovou rostlinu, ale pokud se pěstují správně, mohou se některé druhy pěstovat i venku. Pak je možné je také použít do vánoční výzdoby na balkon, ke vchodu nebo do vánočních truhlíků na okno.
To, zda brambořík dát ven nebo jej nechat raději doma, záleží na konkrétním typu. Většina prodávaných bramboříků v zahradnictví jsou tzv. perské bramboříky a ty mráz nemají rády. Ale dobře se jim bude dařit v zimních zahradách nebo chladnějších interiérech.
Odolnější druhy zvládnou i mírnou zimu. Pokud chcete bramboříky umístit do venkovní výzdoby, vybírejte například brambořík břečťanolistý (Cyclamen hederifolium).
Kam brambořík umístit a jaké podmínky mu vyhovují nejvíce
Všechny druhy bramboříků mají raději chladnější prostředí. Ideální je pro ně místo na nepřímém slunci a dále od topení. Dobře se jim bude dařit například v předsíni nebo zimní zahradě, kde se teplota pohybuje kolem 15 °C. Na parapetu pod rozpáleným radiátorem dlouho nevydrží. To, že je rostlina nespokojená, vám dá najevo žloutnutím listů, opadáváním květů a rychle se vysilující hlízou.
Jak zalévat brambořík
Brambořík má sice rád vlhčí substrát, ale nesnáší přemokření. Zalévat se doporučuje do misky, aby si rostlina vzala jen tolik vody, kolik potřebuje. Po půl hodině zbytek vody z misky vylijte.
Nejčastější chyby při pěstování bramboříků
· Příliš vysoká teplota v místnosti – vysoká teplota zkracuje dobu kvetení.
· Přelití – mokrý substrát může způsobit hnilobu hlízy.
· Přímé sluneční paprsky – ostré sluneční paprsky mohou spálit listy.
Jak prodloužit kvetení bramboříku
Brambořík vám při správné péči může kvést i několik měsíců. Pro podporu kvetení pravidelně odstraňujte odkvetlé květy a žluté listy.
Mohou bramboříky vydržet až do další sezóny?
Bramboříky se dají pěstovat i po odkvětu. V této chvíli omezte zálivku. Až listy uschnou, přestaňte zalévat úplně. Hlíza bude dřímat nejlépe v chladném, suchém a tmavém místě. Na jaře nebo na konci léta hlízu začněte opět zalévat a počkejte, až se objeví první listy. Ne každá hlíza v příští sezóně vyraší, jde o to, jaké měla podmínky při uskladnění a zda byla zdravá.