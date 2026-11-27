Řízky už syčí na pánvi a na lince zůstal prázdný tácek. Na dně leží nasáklý polštářek, vedle zmačkaná fólie a papír od šunky ze snídaně. Ruka sama zamíří ke žlutému pytli na plasty. Jenže právě u obalů od masa se při třídění chybuje často a stačí přitom jeden pohled.
Na tácek stačí jeden pohled
Obalová společnost EKO-KOM ve svém materiálu z února 2022 řadí obaly od masa mezi nejčastější chyby při třídění v kuchyni. Pravidlo je přitom jednoduché. Plastová vanička nebo tácek patří do kontejneru na plasty, když je prázdný a není na něm krev ani jiná nečistota. Krev nebo kousky masa z tácku nejdřív setřete použitou papírovou utěrkou. Teprve tácek, který takhle očistit nejde, patří do směsného odpadu.
Rozhoduje tedy, jak moc je obal špinavý. Pár drobných skvrn třídění nevadí. Mastný tácek se zbytky jídla už do žlutého kontejneru nepatří. Jeden tácek tak může skončit ve žlutém kontejneru i ve směsi, záleží jen na tom, co v něm zůstalo.
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Tácky od masa bývají i z polystyrenu. Poznáte ho podle recyklačního trojúhelníku se zkratkou PS a číslem 6 a EKO-KOM uvádí tácky od masa přímo jako příklad. Takový obal se třídí spolu s ostatními plasty. Výjimkou je polystyren ze stavby, ten patří na sběrný dvůr. Tam se hodí odvézt i větší množství obalového polystyrenu.
Podložka patří vždycky do směsi
Polštářek pod kuřecími prsy nebo steaky je obvykle zvenku z plastu a uvnitř skrývá savou hmotu, buď celulózu, nebo syntetický superabsorbent. Díky němu maso v regálu, v lednici ani cestou domů neleží ve vlastní šťávě. Podle zprávy projektu CellSorb v databázi CORDIS Evropské unie z roku 2022 tvoří asi 90 % trhu podložky ze syntetických superabsorbentů. Ty se nedají recyklovat a nepatří ani do kompostu.
Nasáklá podložka zpod masa patří vždy do směsného odpadu, i když vypadá jako plast. Ilustrační foto. Zdroj: Engin Akyurt / Pexels.
Nasáklou podložku proto vyhoďte do směsného odpadu, i když na první pohled vypadá jako plast. Stejně naložte s krabičkou, ve které zůstaly zbytky masa. Samotný tácek pak posuďte zvlášť podle toho, jak je čistý.
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Ostatní části balení se třídí každá zvlášť. Pozor hlavně na papír od uzenin a sýrů, který do modrého kontejneru nepatří. Přehled ukazuje tabulka:
Část balení Kam patří Pozor potravinová fólie, plastový sáček žlutý kontejner na plasty celofán mezi plasty nepatří papír od uzenin a sýrů, voskovaný papír, papír s plastovou vrstvou směsný odpad do modrého kontejneru ne zbytky masa, kosti a jiné živočišné zbytky směsný odpad do hnědé popelnice na bioodpad ne Proč umazaný tácek škodí
Pražské služby v červenci 2024 upozorňovaly, že silně znečištěný obal škodí i ostatnímu odpadu. Mastnota a zbytky jídla se dostanou na další plasty, recyklace se tím komplikuje a nečistoty mohou poničit i stroje.
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Představte si šťávu z tácku, která v kontejneru steče na čisté lahve a fólie, které vytřídili ostatní. Jeden špinavý obal tak zhorší i práci, kterou si s tříděním dali sousedé.
Mastnota z jednoho špinavého obalu v kontejneru znečistí i plasty, které ostatní vytřídili čistě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Utěrka místo kohoutku
Papírová utěrka, kterou jste před chvílí osušili řízky, poslouží ještě jednou. Přejeďte s ní tácek, až na něm nezůstane krev ani kousky masa. Pak už tácek klidně může do plastů a dřez zůstane suchý.
Kdo vynáší plasty jen jednou za čas a bojí se zápachu, může tácek opláchnout. K tomu je škoda brát čerstvou vodu z kohoutku. Hodí se ta, ve které jste právě umyli nádobí.
Přečtěte si také: Přitápíte elektřinou? Pozor, přímotop 2 hodiny denně vás za zimu může stát až 2 400 Kč navíc Než pytel vynesete
Prázdný tácek před vyhozením zmačkejte nebo jinak zmenšete. Plasty zabírají v průměrné české popelnici nejvíc místa, takže se do pytle i kontejneru vejde víc.
Podívejte se také na samolepku na kontejneru. Třídění se mezi obcemi liší a někde se do žlutého kontejneru dávají s plasty i kovy nebo nápojové kartony. Co stojí na samolepce ve vaší obci, má poslední slovo.
Zdroje: https://www.jaktridit.cz/?p=1329, https://www.jaktridit.cz/?p=1320, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-jak-spravne-tridit-odpad-306008, https://praha1.cz/app/uploads/2024/07/TZ-Letni-tridici-special-2024.doc, https://cnn.iprima.cz/cesi-tridi-dopousti-se-ale-rady-omylu-podivejte-se-jak-spravne-rozdelovat-odpad-184916, https://energozrouti.cz/clanek/plato-od-vajec-a-kuchynske-uterky-zdanlive-jasne-ale-vetsina-cechu-to-vyhazuje-do-spatneho-kose, https://en.wikipedia.org/wiki/Meat_diaper, https://cordis.europa.eu/project/id/946887/reporting, https://www.samosebou.cz/?p=27384, https://www.ekokom.cz/uploads/news/id691/Lidove_noviny_11102018.pdf, https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/02/Jak-tridit-odpad-v-kuchyni.docx
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