Odložte emisní povolenky do roku 2030, žádají premiéři visegrádských zemí EU
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Odložte emisní povolenky do roku 2030, žádají premiéři visegrádských zemí EUZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 27.11.2026 07:54
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