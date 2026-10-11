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Harry a Meghan měli prosit Williama s Kate o odpuštění: Pak ale přišel ostrý obrat!

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Po letech napětí se měla rýsovat šance na usmíření. Princ Harry (42) s Meghan (45) prý chtěli Williamovi (44) a Kate (44) nabídnout soukromou omluvu za výbušná slova z rozhovoru s Oprah Winfreyovou. Jenže sotva se spekulace rozletěla světem, přišlo rázně popření: Zdroj blízký Sussexovým označil zprávu za „nesmysl“.
Rodinné vztahy jsou stále na bodu mrazu

Rodinné vztahy jsou stále na bodu mrazu

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 00:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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