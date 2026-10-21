Kateřina Brožová se pustila do politiků: Tvrdá kritika a překvapivá slova o prezidentovi

Kateřina Brožová se pustila do politiků: Tvrdá kritika a překvapivá slova o prezidentoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kateřina Brožová zvedla část lidí ze židle.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 21.10.2026 11:19
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