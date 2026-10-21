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Kateřina Brožová se pustila do politiků: Tvrdá kritika a překvapivá slova o prezidentovi

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Kateřina Brožová (58) se rozhodla otevřeně promluvit o české politice. V rozhovoru pro CNN Prima News nešetřila kritikou a politikům poslala jasný vzkaz. Podle ní by měli přestat řešit vlastní zájmy a začít se více věnovat problémům obyčejných lidí. Vyjádřila se také k prezidentu Petru Pavlovi (64), vůči kterému má řadu výhrad.
Kateřina Brožová zvedla část lidí ze židle.

Kateřina Brožová zvedla část lidí ze židle.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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