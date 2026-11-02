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Halloween podle Karlose Vémoly: Slavil se synem (15) a partnerkou mezi striptérkami

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Karlos Vémola (41) se utrhl ze řetězu. Halloween strávil v pražském striptýzovém klubu, kam s sebou vzal i svého teprve patnáctiletého syna Karlose Juniora. Na večírku nechyběla ani jeho nová partnerka Monika, kterou si lidé začali dobírat kvůli podobnosti s Lelou Ceterovou (37).
Karlos Vémola s novou partnerkou.

Karlos Vémola s novou partnerkou.

Zdroj: Herminapress.cz/Instagram Karlos Vémola
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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