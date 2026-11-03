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Hadjar vzal kolizi na sebe: Místo pódia jen body z Mexika

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Isack Hadjar v Mexiku zachránil dva body, úvodní incident s Georgem Russellem ho však stál šanci na pódium. Pilot Red Bullu sice vinu soupeře vnímal, zpackaný závod ale připsal hlavně své nepovedené sobotní kvalifikaci.
Hadjar vzal kolizi na sebe: Místo pódia jen body z Mexika

Hadjar vzal kolizi na sebe: Místo pódia jen body z Mexika

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:56

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