Tatiana Dyková bude hájit mladou veterinářku. V nové kriminálce odhalí praktiky manipulativní sekty

My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+ My nejsme sekta, FOTO: Distr. prima+
Běžný kriminální případ, který postupně odkrývá mnohem temnější pozadí psychické manipulace a stírání morálních hranic. Nový šestidílný seriál My nejsme sekta s Tatianou Dykovou a Matějem Hádkem nabídne divákům pohled do uzavřeného společenství na severu Čech. Psychologické drama zamíří v listopadu na streamovací platformu prima+. Tatiana Dyková nahlédne do uzavřeného společenství
Hlavní postavou nového kriminálního příběhu je advokátka Denisa v podání herečky Tatiany Dykové. Ta se ujímá obhajoby mladé veterinářky Martiny, kterou hraje Sarah Haváčová a jež čelí obvinění z vraždy. Zpočátku jednoznačný proces se brzy promění ve složité pátrání po pravdě. Případ advokátku zavede přímo do fungování uzavřeného manipulativního společenství.
Právě téma psychické kontroly bylo podle Dykové hlavním důvodem, proč na roli kývla.
„Lákalo mě téma, protože je velmi zajímavé, specifické a aktuální v této době. Společnost je náchylná k tomu upínat se k někomu, kdo by nám mohl pomoct. Myslím si, že je dobré na toto téma upozorňovat,“ uvedla herečka pro . Zcela fiktivní děj se odehrává v autentickém prostředí Bíliny a jejího okolí na severu Čech. Primu Charismatický vůdce v podání Matěje Hádka
Za původním scénářem a režií stojí Andrea Sedláčková, která téma zpracovávala několik let a při přípravách se opírala o reálné případy a rozsáhlé rešerše. Do role vůdce manipulačního hnutí Roberta obsadila Matěje Hádka. Výraznou roli jeho oddané členky Petry ztvární Ivana Chýlková, podle níž lidé nejčastěji podléhají podobným vlivům kvůli osamělosti nebo hledání smyslu života. Samotný proces a zákonnost vyšetřování budou v příběhu zajišťovat státní zástupkyně Zuzana Stivínová a vyšetřovatel Petr Lněnička.
„Chtěla jsem popsat vnitřní fungování sekty a ukázat, jak těžké je takové společenství opustit,“ popsala svou motivaci režisérka Sedláčková. Seriál se podle ní cíleně vyhýbá formátu klasické kriminálky, kde se hledá pouze pachatel. Naopak otevírá otázky ztráty svobodné vůle a situace, kdy jsou lidé zodpovědní za spáchaný čin de facto samotnými oběťmi.
Divákům se novinka My nejsme sekta představí na platformě prima+ v průběhu letošního listopadu. Tvůrci slibují silný příběh, který ukáže zneužívání lidské důvěry i vztahy vystavěné na bezpodmínečné poslušnosti a naznačí, že podobným psychologickým mechanismům může za určitých okolností podlehnout kdokoli.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima, prima+, FTV Prima).