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Tatiana Dyková bude hájit mladou veterinářku. V nové kriminálce odhalí praktiky manipulativní sekty

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Prima+ v listopadu uvede nové šestidílné drama My nejsme sekta. Advokátka v podání Tatiany Dykové v něm bude řešit podezření z vraždy.
My nejsme sekta

My nejsme sekta

Zdroj: FOTO:Distr. prima+
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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