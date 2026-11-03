Chris Hemsworth má po čtyřech měsících hotovo. Vyproštění 3 je dotočeno a Tyler Rake dostane posilu z Bondovky

Chris Hemsworth ve středu 28. října sdílel na Instagramu sérii fotek z Thajska s popiskem, že končí s natáčením. Jak upozornil web What's on Netflix, Netflix ani produkční studio AGBO bratří Russových zatím oficiální oznámení nevydaly. Hemsworthův příspěvek ale mluví jasně.
Natáčení začalo v červenci v Sydney a na jižním pobřeží Nového Jižního Walesu, kde podle stejného zdroje vzniklo kolem 450 pracovních míst. Poslední část štábu pak strávila v Thajsku, mimo jiné v provincii Ratchaburi, kde se točily i scény z prvního dílu.
Podle produkčních přehledů, na které se web odvolává, se rozpočet pohybuje mezi 50 a 100 miliony dolarů. Natáčení v Austrálii navíc podpořila tamní vláda i fond Made in NSW, který láká zahraniční štáby.
Foto: Netflix Návštěva legendy thajského boxu
Do Ratchaburi za Hemsworthem 19. října zavítal i šampion thajského boxu Rodtang Jitmuangnon. Australský herec se pochlubil, že je poctěn návštěvou legendy, a poděkoval mu za rukavice na míru, jak uvádí indický sportovní web
MyKhel. Rodtang mu oplatil slovy, že ho bude vždy mít rád a respektovat ho jako bratra.
ČTĚTE TAKÉ: Brad Pitt se vrací v roli, která mu vynesla Oscara. Tarantino pustil prvních 17 minut a první diváci nešetří chválou
Nejde o náhodu. Hemsworth se na roli žoldáka Tylera Rakea pečlivě připravoval a na sociálních sítích sdílel tréninky thajského boxu, které napovídají, že si ho ve filmu pořádně užijeme.
Kdo se k Tylerovi Rakeovi přidá?
Režie se znovu ujal
Sam Hargrave, který natočil i oba předchozí díly. Scénář tentokrát napsal David Weil, po Joeu Russovi, a příběh vychází z grafického románu Ciudad. Podle magazínu KinoCheck má navázat přímo na konec dvojky.
Vedle Hemsworthe se vrací
Golshifteh Farahani jako Nik Khan, Rakeova nejbližší spojenkyně, a Idris Elba jako tajemný Alcott. Nově se přidal bývalý James Bond Pierce Brosnan, jehož roli tvůrci tají, a také korejská hvězda Don Lee. V obsazení nechybí ani Joe Taslim, Chi Lewis-Parry a Siena Agudong. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix A jak sérii hodnotí Češi?
Čeští diváci si Tylera Rakea oblíbili. První
Vyproštění má na Kinoboxu hodnocení 72 % a Vyproštění 2 dokonce 73 %. Dvojka se přitom proslavila hlavně dechberoucí jednozáběrovou akční scénou ve vězení.
Připomeňme, že první díl v roce 2020 patřil k nejsledovanějším filmům v historii Netflixu a z Hemsworthe udělal tvář akční značky platformy. Streamovací gigant ji proto rozšiřuje i mimo filmy.
ČTĚTE TAKÉ: Frodo a Legolas znovu spolu. Netflix posílá hvězdy Pána prstenů mezi gangstery Guye Ritchieho
Na rok 2027 chystá i seriál Mercenary: An Extraction Series s Omarem Sy v hlavní roli a korejský spin-off Tygo s Donem Leem. Oba projekty už mají natáčení za sebou, připomíná stejný web.
Datum premiéry Vyproštění 3 zatím Netflix neoznámil, režisér Sam Hargrave ale míří na rok 2027. Pokud se bude opakovat pauza mezi prvními dvěma díly, Tyler Rake se vrátí nejspíš na konci příštího roku.
Zdroje: What's on Netflix, KinoCheck, MyKhel, Kinobox
POZNÁMKA PRO REDAKCI
1. Chris Hemsworth má po čtyřech měsících hotovo. Vyproštění 3 je dotočené a Tyler Rake dostane posily i z Bondovky 2. Rukavice od legendy thajského boxu a poslední klapka. Chris Hemsworth dotočil Vyproštění 3 a vzkázal to fanouškům 3. Žoldák Tyler Rake se vrací potřetí. Netflix má hotové natáčení akčního hitu, ve kterém nechybí bývalý James Bond 4. Sydney, Thajsko a hvězdné posily. Nejúspěšnější akční série Netflixu má natočený třetí díl, dorazí v roce 2027 5. Hemsworth se loučí s Thajskem. Vyproštění 3 je natočené a k Idrisi Elbovi se přidal Pierce Brosnan i Don Lee 6. Netflix mlčí, Chris Hemsworth to ale prozradil sám. Třetí Vyproštění je hotové a na scénu přichází i Agent 007 K DOPLNĚNÍ: REDAKTOR: fotky jsou z Vyproštění 2 (ČSFD), z trojky zatím oficiální fotky nejsou. Hemsworthův příspěvek z Instagramu je dobré vložit přímo.