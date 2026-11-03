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Chris Hemsworth má po čtyřech měsících hotovo. Vyproštění 3 je dotočeno a Tyler Rake dostane posilu z Bondovky

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Sydney, ringy thajského boxu a poslední záběry v Thajsku. Chris Hemsworth se rozloučil s natáčením třetího Vyproštění (Extraction 3) a fanouškům to oznámil po svém, sérií fotek z volna. Akční série, která patří k největším trumfům Netflixu, je tak zase o krok blíž k návratu. Kdy se třetího dílu dočk
Chris Hemsworth má po čtyřech měsících hotovo. Vyproštění 3 je dotočeno a Tyler Rake dostane posilu z Bondovky

Chris Hemsworth má po čtyřech měsících hotovo. Vyproštění 3 je dotočeno a Tyler Rake dostane posilu z Bondovky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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