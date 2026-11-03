Listopad na Netflixu: Válečný velkofilm podle skutečnosti, historické drama točené v Česku i první nálož vánočních filmů

Nové seriály na Netflixu
Seriálový listopad na Netflixu přinese několik očekávaných návratů. Mezi největší lákadla bezpochyby patří 2. řada špionážního thrilleru
, v níž se Helen v podání Keiry Knightley bude muset vypořádat s novými hrozbami a smrtícím ultimátem. Nadšence historických kousků jistě potěší poslední řada úspěšné Černá holubice . Alžbětu v ní čekají těžké chvíle v manželství, přičemž její rozhodnutí mohou ovlivnit budoucnost celé Evropy. Císařovny
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Vedle těchto očekávaných novinek se nejprve mrkneme na temnější novinky. Thriller
připomene skutečné obsazení Justičního paláce v Bogotě v roce 1985, kriminální Obléhání nabídne vyšetřování záhadné vraždy v římském muzeu a erotický thriller Šerosvit ukáže halloweenský rituál, který se zvrhne v pořádnou noční můru. Napětí slibuje také pokračování thrilleru Tělo , v němž stará tajemství a noví nepřátelé znovu spojí dvě ženy. Ženy na lovu
Milovníci kriminálních a dramatických příběhů inspirovaných skutečností se mohou těšit na drama
, kde podezření z vraždy padne na manžela oběti, nebo polský seriál Vražda v Galicii , který rozehraje morální dilema kolem propuštění vraha dětí. Skutečnými událostmi jsou inspirovány také kriminální dramata Zákon bestií Únos Toos Van der Valkové a Gordon.
Seriálů z lékařského prostředí vypustí Netflix do světa v listopadu hned několik. Patří mezi ně drama
Umrtvení, které bude sledovat chirurga hledajícího nový začátek. A také dramata a Zázraky z pohotovosti . Do zcela jiného prostředí nás přivede právnické drama V pohotovosti Aliciin zákon, v němž se žena vrátí k advokacii, a druhá řada dramatu Sešli se v Istanbulu. Foto: Matthew Towers/Netflix Foto: Sasha Ostrov / Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Erika Kuenka/Netflix © 2026 Foto: Jaime Olmedo/Netflix © 2025 Foto: Netflix / Thomas Nolf Foto: Netflix
V listopadu na nás čekají také dvě zajímavá sci-fi anime.
Bass X Machina nás zavede do steampunkového světa ovládaného renegáty, stroji a nadpřirozenými silami, kde se otec pokusí ochránit svou rodinu. J
eště temnější budoucnost nabídne
Fool Night. Ve světě bez Slunce se lidé mění v rostliny, aby vyráběli kyslík, mladík však během vlastní proměny odhalí nebezpečné spiknutí. Skutečnými událostmi inspirované romantické drama Altruisti sleduje mladé idealisty, kteří díky miliardovému bohatství chtějí konat dobro. Jejich vztahy se ale postupně promění v toxickou hru.
Z komedií dorazí druhá řada
a Severu na druhou Bráchů, romantiku pak zastoupí Valentina a 12 znamení. Fanoušci reality a soutěžních pořadů se můžou těšit na nové řady a Slz a smíchu . Nabídku show doplní také Ďáblova plánu Láska je slepá, habibi, Hvězdy a sliby: Anele a Buzza a Bitva o nákupák.
Nové filmy na Netflixu
Příběhy inspirované skutečnými událostmi si vždy dokážou získat pozornost a listopadové filmy nebudou výjimkou. Válečné drama
připomene osudy čtyř hvězd amerického fotbalu, které po útoku na Pearl Harbor narukovaly k mariňákům a poznaly skutečnou cenu přátelství i války. Komáří pohár
Drama
nás zavede do Baskicka 80. let, kde se matka a dědeček jen těžko vyrovnávají se smrtí devítiletého chlapce při výbuchu plynu. Silný lidský příběh nabídne také drama Chlapec . V něm se matka vydává za rodinami obětí nehody, kterou zavinil její syn, aby se jim mohla osobně omluvit. Jménem mého syna Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Khalid Mohtaseb/Netflix © 2026. Foto: Netflix Foto: Ulrich Lebeuf/Netflix Foto: Chris Large/Netflix © 2026. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
Netflix zároveň vytahuje první nálož vánočních filmů. Rodinné komedie
Psí Vánoce, Jen do Vánoc a Bodyguardka nabídnou sváteční usmiřování, výměnu životů i nečekanou romantiku. Hudební drama Vánoční gospel se zase zaměří na pastora, který se s rodinou pokusí zachránit chátrající kostel v New Yorku. Minout by vás neměl ani animovaný snímek . Neségry
Romantické drama
Zbývá rok života, kup si muže představí ženu, která si kvůli omezenému času zaplatí společníka. Ve filmu se zase začnou odhalovat skryté touhy dvou manželských párů. Akční komedie Případně láska Gang over nabídne poněkud netradiční řešení rodinných starostí. Dcera totiž pro svého otce, který se stále považuje za policistu, založí falešnou policejní jednotku.
O napětí se postarají thrillery
, v němž má právník pouhý týden na záchranu kariéry, a Dobrý advokát , kde veterán musí ochránit svá vnoučata před nebezpečným gangem. Kriminální Nikdy se nevzdávej diváky zavede do Nashvillu, kde bývalá country hvězda pátrá po zmizelé neteři. Rodinné sci-fi Heartland Allen potěší návratem mimozemského kamaráda po dvaceti letech a nové zpracování známého příběhu nabídne . Hrbáč, duch města Paříže
Dokumentární novinky
Listopadová dokumentární nabídka Netflixu přinese hned několik výrazných kriminálních případů.
se vrátí k záhadnému zmizení mladé Američanky na Arubě v roce 2005 a dlouholetému pátrání její matky. Unesená: Natalee Holloway
se zaměří na případ Isabel Fuentes, která přežila údajný útok lupičů, ale podezření brzy padlo na člověka z jejího nejbližšího okolí. Pozornost přitáhne také dokument Neochráněná: Vražda v Galicii Soudní procesy s Karen Readovou mapující případ obvinění z vraždy, který rozpoutal řadu konspiračních teorií.
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Od kriminálních příběhů se přesuneme ke světu slavných osobností. Dokument
Ninho: Sláva za to nestojí přiblíží úspěšného francouzského rappera, který po letech na vrcholu zvažuje konec kariéry. Rob Lowe: Outsider se ohlédne za hereckou dráhou hollywoodské hvězdy a Tyson Fury nabídne pohled na vzestup, pád a návrat legendárního boxera.
Milovníky fotografie potěší
Avedon, zatímco Primetime Preacher$: Zlatý věk televizních kazatelů odhalí zákulisí televizních evangelistů, jejichž moc a bohatství nakonec poznamenaly vlastní skandály.
Zdroje: Netflix