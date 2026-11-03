Tamara Kotrbová slaví 55 let. Sousedé často netuší, že nenápadná žena odvedle je herečka a dcera Zlatovlásky

Tamara Kotrbová oslaví 4. listopadu 55. narozeniny. Prvorozená dcera legendární Zlatovlásky po matce zdědila nesporný herecký talent i velmi podmanivý hlas, ale ve finále také ona nakonec vyměnila pozlátko slávy za klidný život v přírodě. Dnes bydlí na severu Čech nedaleko místa, kde loni na podzim Jorga Kotrbová zemřela. Sousedé přitom často ani netuší, že mají vedle sebe uznávanou divadelní hvězdu.
Sen o práci letušky
Obyvatelé malé vesničky v podhůří Jizerských hor prý občas potkávají sympatickou ženu se psem. Málokdo z nich tuší, že jde o uznávanou herečku a zdatnou dabérku.
Kdysi éterická princezna z televizních pohádek z přelomu osmdesátých a devadesátých let se velmi přirozeně proměnila. Dnes působí jako zralá žena, která dává přednost absolutní nenápadnosti. Zkrácené vlnité vlasy už zdobí první šediny a z tváře vyzařuje uvolněný klid člověka bez potřeby hrát na efekt.
Herectví pro ni přitom nebylo první vysněnou volbou. Jako malá holka toužila po profesi daleko od divadelních prken. V jednom ze starších rozhovorů pro Divadelní noviny řekla: „Jako malá jsem chtěla být letuška. Letadla mě vždycky fascinovala.“ Rodinné geny se nakonec prosadily.
Vystudovala herectví na pražské konzervatoři a už tehdy hostovala ve Středočeském divadle na Kladně. Brzy stála i před kamerou. V televizi si už v roce 1989 zahrála v pohádce O kouzelné šišce nebo ve filmu Jak je důležité míti Filipa. A právě pohádku O kouzelné šišce uvede 14. listopadu ČT1. Objevila se dokonce vedle maminky ve snímku Vstup do ráje zakázán. Zlomový krok přišel v roce 1993. Tehdy odjela na opačný konec republiky a přijala nabídku z Městského divadla Zlín.
Návrat na východ Moravy
Ve Zlíně strávila první tři sezony. Pak zkusila štěstí na volné noze v Praze. Zde se intenzivně dostala k dabingu a potvrdilo se, že zdědila výjimečný dar pro práci s hlasem. Jorga Kotrbová obdržela v roce 2021 Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství, například za postavu Šťabajzny v seriálu M.A.S.H. Hlas Tamary zase diváci dobře znají díky americké herečce Teri Hatcher ze seriálu Zoufalé manželky. Namluvila ji navíc jako novinářku Lois Lane v seriálu Superman. Výkon v dabingovém studiu jí později vynesl nominaci na stejné ocenění, jaké dostala její matka.
Zlínské jeviště jí ovšem chybělo a v roce 2001 se tam natrvalo vrátila. Ztvárnila tu přes stovku rolí od dramatických po komediální. Zazářila jako Jenůfa v Její pastorkyni, paní Bennetová v Pýše a předsudku nebo Maureen ve hře Kráska z Leenane. Dodnes patří na moravské scéně k nejvytíženějším tvářím. Hraje v loňském kuse Dávno, dávno již tomu a od letošního října také v novince Zase spolu. Aktuálně zkouší inscenaci Alkoholičky s premiérou na konci listopadu.
Útěk z Prahy po vzoru matky
Přes stálé angažmá si vždy pečlivě střežila soukromí. Jorga Kotrbová po roce 2000 úplně zmizela z veřejného života. Odstěhovala se na ranč do Ludvíkova pod Smrkem na Frýdlantsku a veškerý čas věnovala chovu koní. Novináře vytrvale odmítala se slovy: „Nezlobte se, nemám zájem. Mám ráda své soukromí.“
Slavná Zlatovláska zemřela loni 24. listopadu ve věku sedmdesáti osmi let. Tamara, kterou měla z prvního vztahu s hercem Jiřím Novotným, s ní sdílela kromě profese i lásku ke zvířatům. V rodině má ještě nevlastní sourozence, Julii a Václava, z matčina druhého manželství se Zdeňkem Žákem.
Sama Tamara Kotrbová zcela otevřeně říká, že by své syny u divadla viděla velmi nerada. Práci na jevišti sice hluboce miluje, ale ohledně budoucnosti dětí vysvětlila: „I když já osobně divadlo miluji a nevyměnila bych ho za nic jiného, přála bych si pro své děti jistější existenci.“
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, cnn.iprima, i-divadlo).