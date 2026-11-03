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Jan Urban: Jak moc nám škodí hloupé ideologické pábení donaldismu-trumpismu

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KOMENTÁŘ. Donald Trump a jeho suita byli před volbami v polovině volebního období, takzvanými midterms, více než znepokojeni z výsledků desítek průzkumů voličských preferencí. Pokud by totiž Demokraté zvítězili v jedné, či dokonce v obou komorách parlamentu, znamenalo by to pro budoucnost Donalda Trumpa značné potíže. V domácí politice už Trump nemohl vytáhnout žádnou novou
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profimedia-1029580593

Zdroj: Prezident USA Donald Trump vítá na Aljašce ruského prezidenta Vladimira Putina. Foto: Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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