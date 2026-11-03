Seriál Ulice: Jiřina se bojí, že Naty zopakuje osud Kamily. Rodinná minulost znovu ožívá

Naty dospívá a stále víc si jde vlastní cestou. Její babička Jiřina v tom ale vidí důvod k obavám a vrací se k minulosti, která v rodině zanechala hlubokou stopu. Bojí se, že Naty čeká podobný osud jako její matku Kamilu.
Jiřina v podání Evy Leinweberové má o svou vnučku Naty stále větší strach. Když sleduje, jak dospívá a začíná si žít po svém, vracejí se jí vzpomínky na Kamilino mládí.
Bojí se, aby Natálie (Josefína Krycnerová) nedopadla jako její matka Kamila (Natálie Řehořová), která kdysi zůstala sama s malým dítětem.
Naty si ale chce o svém životě rozhodovat sama. Jiřininy obavy tak vycházejí na povrch právě ve chvíli, kdy by mladá dívka potřebovala spíš důvěru než připomínky toho, co se v rodině stalo před lety.
Jiřina vidí vnučku očima minulosti
Pro Jiřinu je rodinná historie varováním. Má pocit, že se v životě žen v jejich rodině opakují podobné situace, a bojí se, že Naty čeká stejný osud. Jenže zatímco babička vnímá především rizika, její vnučka chce mít možnost rozhodovat sama za sebe.
Natálie Řehořová (foto: NextFoto)
Otázkou je, nakolik Jiřininy obavy vycházejí ze skutečných náznaků a nakolik z toho, co sama zažila.
Naty přece není Kamila a její život se nemusí ubírat stejným směrem. Rodinná minulost však může být těžkým břemenem ve chvíli, kdy ji starší generace začne považovat za předem daný scénář. Kamila a Naty stále nenašly společnou řeč
Vztah Naty s matkou Kamilou navíc není zrovna jednoduchý.
Důvěru mezi nimi narušila Kamilina snaha dceru tajně podporovat na sociálních sítích. Vydávala se přitom za jinou osobu, aby se dostala blíž k tomu, co Naty prožívá. Kamila měla dobrý úmysl, její postup ale dceru zranil. Naty má pocit, že jí matka zasahuje do soukromí a snaží se ji kontrolovat. Ani snaha napravit vztah drobnými gesty nemusí zabrat, pokud mezi nimi zůstává nedořešená nedůvěra.
Právě v takové atmosféře Jiřina sleduje vnuččino dospívání s rostoucí nervozitou. Místo aby Naty dostala prostor, může mít pocit, že ji rodina neustále posuzuje podle toho, co se kdysi stalo Kamile.
Rodinné „prokletí“ je zatím především Jiřinin strach
Ulice tak rozehrává otázku, zda se minulost skutečně opakuje, nebo jestli se Jiřina až příliš bojí toho, co nedokáže ovlivnit. Naty se bude muset k představě rodinného prokletí nějak postavit. Zatím ale není potvrzené, že by ji čekal stejný osud jako její matku.
Nová dějová linka připomíná, jak snadno se rodinné zkušenosti mohou proměnit v očekávání, která dopadají na další generaci. Jiřina chce Naty ochránit, jenže její strach může mezi nimi vytvořit další bariéru. A právě to může být pro dospívající dívku stejně těžké jako samotné vzpomínky na Kamilinu minulost.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice