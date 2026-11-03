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Seriál Ulice: Jiřina se bojí, že Naty zopakuje osud Kamily. Rodinná minulost znovu ožívá

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Dennívýzva
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Naty dospívá a stále víc si jde vlastní cestou. Její babička Jiřina v tom ale vidí důvod k obavám a vrací se k minulosti, která v rodině zanechala hlubokou stopu. Bojí se, že Naty čeká podobný osud jako její matku Kamilu.
Eva Leinweberová

Eva Leinweberová

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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