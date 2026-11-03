Před třemi lety zemřel Jozef Pátrovič. Na svou show zanevřel kvůli vtipu s rapperem Rytmusem

Bývalý slovenský řidič autobusu Jozef Pátrovič, který se díky své neústupnosti stal ikonou soutěže Česko Slovensko má talent, zemřel přesně před třemi lety. Divákům se zapsal do paměti svou velkou zálibou v písních Karla Gotta, stížnostmi na špatný vzduch a vytrvalostí, za kterou si vysloužil vlastní sošku. Kvůli žertu s falešným bratrem ale na oblíbený televizní formát nakonec zanevřel.
Od řízení autobusů na televizní pódia
Jozef Pátrovič pocházel z katolické rodiny ve slovenském Lipovníku. Získal titul doktora přírodních věd v oboru chemie a pracoval v koželužně v Bošanech. Později toto odvětví opustil, stal se profesionálním řidičem autobusu a začal také zpívat s kapelou Československé autobusové dopravy v Topoľčanech. S tou pak pravidelně vystupoval o víkendech. V soukromí si založil rodinu a byl dědečkem i pradědečkem. V obci Nitrianska Blatnica také kandidoval v roce 2018 na starostu za stranu Nezávislí kandidáti.
Pro širokou televizní veřejnost ho v roce 2010 objevila první série show Česko Slovensko má talent a objevil se i v tehdejší konkurenční Talentmanii. Pátrovič se opakovaně pokoušel zaujmout svým ztvárněním slavných hitů Karla Gotta, jako jsou Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš? nebo Zvonky štěstí. Úspěšný sice nebyl, ale diváky přitahoval velkou hrdostí a snahou dokázat své pěvecké schopnosti. Kromě zpěvu pravidelně upozorňoval na nevyvětraný vzduch ve studiu a stěžoval si na přítomnost nebezpečného azbestu.
Křivda kvůli žertu s Rytmusem
Jeho televizní popularita po letech dospěla až do fáze, kdy po něm tvůrci pojmenovali speciální anticenu. Sošku Zlatého Pátroviče si z pořadu odnášeli soutěžící, kteří předvedli nejhorší výkony. Účastník talentových soutěží na show nezanevřel ani poté. Jeho obrovské odhodlání navíc ocenil i porotce Jakub Prachař, který utrhl zlatý bzučák ze svého stolu a věnoval ho právě jemu.
Vážná trhlina ve vztahu s televizí přišla až v roce 2022 v rámci desátého ročníku. Tvůrci pořadu oblékli a zamaskovali rappera Rytmuse, aby na pódiu vystoupil jako údajný Pátrovičův bratr. Seniora se tento pokus o vtip hluboce dotkl, označil ho za ponížení a zesměšnění svého otce. Do posledních sérií se už nikdy nepřihlásil.
Rozloučení v rodném Lipovníku
Jozef Pátrovič zemřel před třemi lety, 3. listopadu 2023, ve věku 82 let. Podle jeho tehdejšího manažera Dominika Papaly u něj došlo k zástavě srdce doma v Prievidzi. Obřadu v rodném Lipovníku se kromě rodiny zúčastnil i kněz, který na zpěváka během kázání dojemně zavzpomínal a připomněl, že oslavenec o svém blížícím se odchodu kvůli návratu onkologického onemocnění předem věděl a operaci odmítl.
Samotní moderátoři a porotci ze show Česko Slovensko má talent na pohřeb osobně nedorazili, zastupoval je pouze smuteční věnec zaslaný televizí JOJ. O Pátrovičově odkazu v pořadu ale v posledních letech svědčil i nástup nového účastníka, kterým je senior Jozef Hrbáček, který zazpíval čínsky a svému jmenovci v minulosti vyjádřil respekt.
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