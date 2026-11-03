Jablečný závin s ořechy z domácích jablek. Křehké těsto a šťavnatá náplň provoní celý dům

Recept na jednoduchý jablečný závin s ořechy: snadný recept, který provoní celou kuchyň a báječně chutná teplý ke kávě i pečenému čaji.
Jablečný závin s ořechy
Jablka patří k nejvděčnějším podzimním plodům. Jabloně rostou neúnavně v českých sadech,
zahradách i malých předzahradách. Byla by škoda jablka nezpracovat do posledního kousku. Pokud už vám dochází fantazie, co upéct, jablečný závin bude to pravé ořechové!
Domácí
jablečný závin s ořechy krásně voní po skořici, má šťavnatou náplň z jablek a křehké těsto. Hodí se perfektně ke kávě i čaji. Je perfektním moučníkem na víkendové posezení i jako sladká tečka po rodinném obědě. Ingredience: Na dva menší záviny si připravte: 250 g hladké mouky 125 g změklého másla 1 vejce 3 lžíce vody špetku soli 5 až 6 středně velkých jablek 70 g nasekaných vlašských ořechů 2 lžíce cukru podle sladkosti jablek 1 až 2 lžičky skořice trochu citronové šťávy moučkový cukr na posypání bramborový škrob Čtěte také: Bramborové placky se zelím: Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu Jablečný závin s ořechy – Jak připravit těsto na vláčný jablečný závin krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak připravit těsto na vláčný jablečný závin krok za krokem
Do větší mísy nasypte mouku, přidejte vajíčko, vodu, špetku soli a máslo. Vypracujte hladké a pružné těsto, zabalte jej do potravinářské fólie a nechte asi 30 minut odpočívat v chladničce. Díky tomu se bude těsto lépe rozvalovat a nebude se trhat.
Mezitím si připravte jablečnou náplň. Jablka umyjte, oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na malé kostičky. Pokapejte je citronovou šťávou, přidejte skořici, nasekané ořechy a podle potřeby cukr. Pokud jsou jablka příliš šťavnatá, můžete je lehce zaprášit bramborovým škrobem.
Jablečný závin s ořechy – Jak závin správně naplnit a upéct. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Dýňové placičky z Hokkaida: Křupavá podzimní večeře, která zmizí z talíře jako první Jak závin správně naplnit a upéct?
Těsto rozdělte na dvě stejně velké části. Každou část vyválejte na pomoučeném vále do tvaru obdélníku. Pokud jsou jablka příliš šťavnatá, můžete povrch těsta lehce zaprášit bramborovým škrobem, který zachytí přebytečnou šťávu z jablek a zabrání promočení těsta.
Na těsto rozložte jablečnou směs, zarolujte, strany ohněte směrem dolů a závin opatrně přemístěte na plech vyložený pečicím papírem. Povrch potřete rozšlehaným vejcem. Pečte v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 30 až 35 minut, dokud nebude povrch zlatavý. Po vychladnutí posypte moučkovým cukrem a nakrájejte.
Tip redakce PlanetaZahrady
Při skladování jablek pravidelně kontrolujte jejich stav. Poškozené plody ihned oddělte. Tím zabráníte rozšíření problému na ostatní úrodu. Zdravá jablka uložená v chladném a větraném prostoru vydrží na další domácí pečení klidně celou zimu.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku Allrecipes, FoodNetwork | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)