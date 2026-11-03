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Jablečný závin s ořechy z domácích jablek. Křehké těsto a šťavnatá náplň provoní celý dům

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Recept na jednoduchý jablečný závin s ořechy: snadný recept, který provoní celou kuchyň a báječně chutná teplý ke kávě i pečenému čaji. Jablečný závin s ořechy Jablka …
Jablečný závin s ořechy z domácích jablek. Křehké těsto a šťavnatá náplň provoní celý dům

Jablečný závin s ořechy z domácích jablek. Křehké těsto a šťavnatá náplň provoní celý dům

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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