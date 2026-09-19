Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Korunovační klenoty znovu přilákaly stovky návštěvníků na Pražský hrad

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500.
Korunovační klenoty znovu přilákaly stovky návštěvníků na Pražský hrad

Korunovační klenoty znovu přilákaly stovky návštěvníků na Pražský hrad

Zdroj: Eva Hradilová
Reklama
Další články z Pražská Drbna
Pražští celníci odhalili více než devítimilionový únik na spotřební dani
Pražští celníci odhalili více než devítimilionový únik na spotřební dani
Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné služby
Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné služby

Primátor Bohuslav Svoboda ve čtvrtek večer v Brožíkově sále Staroměstské radnice předal čestná občanství a...

Pražská policie hledá ženu z Prahy 3, naposledy odvedla dceru do školky na Žižkově
Pražská policie hledá ženu z Prahy 3, naposledy odvedla dceru do školky na Žižkově

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské...

Kaple na bohnickém hřbitově se po letech chátrání znovu otevírá veřejnosti
Kaple na bohnickém hřbitově se po letech chátrání znovu otevírá veřejnosti

Na Bohnickém ústavním hřbitově byla dokončena obnova kaple, která ještě před několika lety představovala...

V pražské Werichově vile dnes zahájí 17. ročník festivalu Děti, čtete?!
V pražské Werichově vile dnes zahájí 17. ročník festivalu Děti, čtete?!

V pražské Werichově vile dnes zahájí 17. ročník festivalu Děti, čtete?! Program nabídne autorská čtení,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.