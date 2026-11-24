Ono, když se tváře vzdouvají do různých patvarů či pomyslné kladívko bolesti tepe do nervu, není už opravdu na co čekat. I když, i tací jsou mezi námi. Šulí bolest i sebe tabletkami tak dlouho, až přijdou naprosto nevhod. Nejlépe v pátek v poledne, kdy se začíná provádět generální úklid ordinace. Kdy je personál po celém týdnu znaven a v myšlenkách se již prohání víkendem, což mu má umožnit i kratší páteční ordinační doba. Jako satisfakce za ty delší přes týden, leckdy až do pozdního večera. Nebo právě po nějaké odstávce ordinace, kdy i ti skalní poctivci (pokud neudyndali nějaký zástup) museli, i přes svá včasná předsevzetí, počkat. I při stálém provozu jsme mívali plno. Tak si nejspíš dovedete představit, co nás čekalo v takovýto den.
Ještě vyřídit jeden telefonát a můžeme to rozjet. Volá však bývalá vrchní sestra, že nám posílá svého známého, nějakého pána z televize. Jeho ošetřující lékař má prý dovolenou a on už opravdu nemůže čekat. No – odolejte vrchní sestře a pánovi z televize.
Otevřela jsem dveře do přeplněné čekárny, že ještě rychle vezmeme někoho našeho, ale kolem všech se bez pozdravu, o omluvě ani zmínka, hrne muž spíše mladšího věku s uhýbavýma očima. Bez vyzvání se usazuje do fungl nové zubní soupravy a až po druhém vyzvání otevírá k nahlédnutí svou dutinu ústní. Dutinu skrývající mnohá překvapení, různá tajemství, ba boží dopuštění. Hlavní neplechu tropící rozbitá osmička vlevo dole na extrakci, zubní kámen kdyby posbíral, založil by bez problémů na zahrádce skalku. Pán z televize! No, hlavní zprávař to nejspíše nebude, pomyslela jsem si. Jeho ošetřující lékař by musel mít buď dva roky prázdnin nebo závažnou oční vadu, aby ta spoušť unikla jeho pozornosti. Nejspíše neměl už dlouho možnost nahlédnout.
Pán z televize kolem sebe prskal jako křeček, nedbaje na to, že jediné místečko k tomuto účelu určené je, ještě před chvílí běloskvoucí, keramické plivátko. Budiž mu však připsáno ke cti, že i tam se občas trefil. U starého stroje bývalo černé. O to větší šok pro nás. Nejprve lezly oči z důlků mně, mající na starosti vzornou čistotu vybavení ordinace, vzápětí šéfovi, majícímu na starost milionový úvěr, jenž mu právě pán z televize krvavě poplival.
Dalšího pána „na holení“ jsme pochválili za dobrou trefu do plivátka a uklidnili ho, že to není uhlí, na co pan doktor při odvrtávání plomby narazil, ale starý amalgám.
Zlaté staré černé plivátko!
***
Stalo se cca 30 let zpět.