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Exmanažer EVGA: Modely GeForce za MSRP jsme museli dotovat

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Bývalý manažer EVGA, Brendon Ray Hedrick, zveřejnil praxi z doby, kdy společnost vyráběla a prodávala grafické karty GeForce. Éru vnímá jako komplikované období s nulovým manévrovacím prostorem…
EVGA GeForce RTX 3090 Ti

EVGA GeForce RTX 3090 Ti

Zdroj: EVGA
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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