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Dešťová voda hnije a zapáchá? Nalijte do sudu tekutinu za 30 Kč. Problém zmizí okamžitě

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Sbírat dešťovou vodu do sudu je skvělý nápad, jenže po pár dnech začne zapáchat a množí se v ní komáří larvy. Přitom existuje jednoduchý trik, který problém vyřeší.
Dešťová voda hnije a zapáchá? Nalijte do sudu tekutinu za 30 Kč. Problém zmizí okamžitě

Dešťová voda hnije a zapáchá? Nalijte do sudu tekutinu za 30 Kč. Problém zmizí okamžitě

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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