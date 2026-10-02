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Lepší než Atlas mraků? Španělský vyslanec na Oscary od Netflixu ukazuje epochální lovestory

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Propojit na celovečerní ploše více dějových linií z různých historických úseků je pro filmaře velmi náročná, většinou navíc nevděčná práce. Španělští režiséři Javier Calvo a Javier Ambrossi (Moje nejmilejší seňorita) ale výzvu bez bázně přijali a jejich epochální novinka La bola negra (The Black Ball), v prosinci mířící na Netflix, se podle kritiků z torontského festivalu řadí mezi nejlepší filmy roku. V prvním traileru se tak představuje očekávané dílo s oscarovými ambicemi, které intimně i epicky proletí queer historií a současně nám před očima kuje vlastní působivou mytologii.
Lepší než Atlas mraků? Španělský vyslanec na Oscary od Netflixu ukazuje epochální lovestory

Lepší než Atlas mraků? Španělský vyslanec na Oscary od Netflixu ukazuje epochální lovestory

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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