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Intel si patentoval Micro LED v CPU, mohou signalizovat nebo být prostě krásné

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Intelu byl schválen patent US 12,733,303 B2 nazvaný „IC package with micro LEDs“, který popisuje způsoby integrace a využití Micro LED v pouzdře procesoru…
Glass substrate Micro LED

Glass substrate Micro LED

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:00

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