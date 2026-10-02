Gabriela Soukalová ukázala dceru Glorii a napsala slova, která chytí za srdce. „Pořád tomu nemůžu uvěřit," přiznala po měsíci

29. září se na profilu Gabriely Soukalové objevily něžné rodinné fotografie: ona, partner Miloš Kadeřábek a malý uzlíček jménem Gloria Gabriela. K nim pár vět, které by se vešly na pohlednici, ale nesou váhu celého prvního měsíce: „Už je to měsíc, co jsme doma čtyři… Pořád tomu nemůžu uvěřit. Každý den cítím obrovskou vděčnost za tenhle malý zázrak.“ Žádný dramatický zvrat, žádná zdravotní komplikace. Jen údiv nad tím, jak rychle třicet dní s novorozencem proteče.
Od porodnice v Hořovicích po měsíční milník
Gloria Gabriela přišla na svět 29. srpna 2026. Soukalová oznámení o narození doplnila slovy, že „všechno dobře dopadlo“, a miminko na prvních snímcích částečně skryla: tvář lehce rozmazaná, spíš náznakový portrét než plné odhalení. Starší dcera Izabela, které je už pět let, sestřičku přivítala pusou přímo v porodnici.
Začátkem září rodina odešla z hořovické porodnice. Soukalová jmenovitě poděkovala primáři Teslíkovi i celému personálu za to, že se cítila v bezpečí. A pak začal kolotoč, který zná každý rodič dvou malých dětí.
Šestnáctý den: sirky pod víčky a Miloš na gauči
Než přišel něžný měsíční příspěvek, Soukalová fanouškům naservírovala i druhou stranu mince. Kolem poloviny září zveřejnila post ze šestnáctého dne doma, který měl daleko k pastelové idylce. „Jeden člen týmu“ (Miloš) usnul při uspávání na gauči. „Druhý se snaží nezamhouřit oči.“ A miminko? „V rámci energie vede.“
Přidala sportovní metaforu, která jí sedí víc než komukoliv jinému: skoro třicet let dřiny ve vrcholovém sportu se jí prý v novorozeneckém období „mimořádně hodí“. Není to ale zlehčování. Už v roce 2022 v rozhovoru pro Prima Ženy otevřeně řekla, že starat se o dítě a zároveň plnit pracovní závazky je pro ni náročnější než biatlonový závodní režim.
Pětiletá Izabela je podle dostupných příspěvků v roli „malé pomocnice“. Podrobnější vyjádření o tom, jak starší dcera příchod sestry zpracovává, Soukalová zatím veřejně nesdílela.
Proč její mateřský obsah v Česku funguje
Soukalová nesází na dokonalou estetiku. Na jaře 2026 ukázala domácnost bez filtru: nepořádek, rozházené hračky, realitu, kterou většina rodičů zná, ale málokdo s půlmilionovým dosahem dobrovolně vystaví. V Show Jana Krause vysvětlila proč: chce lidi uklidnit tím, že neprodává falešně bezchybný obraz rodiny.
Funguje to. Už z dob biatlonu si vybudovala mimořádně silný vztah s českým publikem a podle jejích vlastních slov pro iROZHLAS je nadšení fanoušků „pořád stejné“. Instagramový profil @gabrielakoukalova tak dnes slouží jako deník mateřství, které je jednou něžné, podruhé vyčerpané, a pokaždé uvěřitelné.
Poprvé šok, podruhé vděčnost
Zajímavé je srovnání s tím, jak Soukalová reagovala po narození Izabely v září 2021. Redakce VIPŽivot připomíná, že tehdy mluvila překvapeně a syrově: přiznala, že jí dítě zpočátku připadalo „jako by šlo o úplně cizí dítě“ a že jí vše začínalo docházet až postupně. O dva měsíce později už s Milošem popisovali sami sebe jako „mnohem klidnější rodiče“.
U druhého mateřství je posun patrný. Místo existenciálního šoku převažuje vděčnost, místo nejistoty humor a pragmatismus. Soukalová ví, co ji čeká, a přesně to ukazuje. Jednou sirky pod víčky, podruhé „malý zázrak“. Obojí ve stejném měsíci, obojí pravda.
Třicet dní s Glorií uteklo. Dalších třicet bude zase jiných, a Soukalová je nejspíš zase ukáže přesně tak, jak vypadají.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová