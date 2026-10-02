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Gabriela Soukalová ukázala dceru Glorii a napsala slova, která chytí za srdce. „Pořád tomu nemůžu uvěřit," přiznala po měsíci

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Bývalá biatlonistka oslavila první měsíc s druhorozenou dcerou Glorií vděčným vzkazem na Instagramu. Tentokrát bez únavy a bez sirek pod víčky.
Gabriela Soukalová ukázala dceru Glorii a napsala slova, která chytí za srdce. „Pořád tomu nemůžu uvěřit," přiznala po měsíci

Gabriela Soukalová ukázala dceru Glorii a napsala slova, která chytí za srdce. „Pořád tomu nemůžu uvěřit," přiznala po měsíci

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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