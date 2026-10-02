Potravinářská inspekce varuje všechny zákazníky: V prodejnách se objevilo kuřecí maso se Salmonellou

V kuřecím mase Grill & Fun byla objevena Salmonella Infantis. Závadný výrobek se prodával v prodejně Lidl ve Strakonicích.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na závadné kuřecí maso, které se prodávalo v jednom z obchodů Lidl. Kontroloři v něm
zjistili nebezpečnou bakterii Salmonella Infantis. Výrobek měl být určený ke grilování a pocházel z Rumunska. Přestože už uplynulo datum jeho použitelnosti, inspekce upozorňuje, že někteří lidé mohou mít maso stále uložené doma v mrazáku. Závadné maso poznáte podle šarže
Jedná se o výrobek Grill & Fun Kuřecí Paličky med a bylinky od rumunského výrobce S.C. Avicarvil S.R.L. Maso se prodávalo v prodejně Lidl v Ellerově ulici ve Strakonicích a
jeho datum použitelnosti bylo stanoveno na 15. srpna 2026. Kontrola proběhla 12. srpna, jak uvedl web Potraviny na pranýři. Zákazníci, kteří mají doma podobné balení, by proto měli věnovat pozornost především číslu šarže 337809754.
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Laboratorní rozbor odhalil přítomnost bakterie Salmonella Infantis. Ta může způsobit salmonelózu, která se může projevit například zažívacími potížemi. Zvýšené riziko komplikací
mají především malé děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou. Samotné datum spotřeby proto není jediným důvodem, proč výrobek zkontrolovat. Pokud byl uložen v mrazáku, může tam být i nyní, přestože už měl být dávno spotřebován.
Fotografie: Billy McCrorie / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0
Důležitá je také správná tepelná úprava kuřecího masa. Státní veterinární správa doporučuje potravinu dostatečně prohřát v celém objemu. „
Salmonely lze zničit dostatečným “ uvádí správa. Pokud tedy máte doma výrobek s uvedeným číslem šarže, není vhodné spoléhat pouze na jeho následné upečení. Závadné maso je bezpečnější nekonzumovat. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali jak poznat, zda je vejce tepelným zpracováním potraviny nad 70 °C v celém objemu jídla po dobu alespoň 10 minut, stále čerstvé.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Potravinynapranýři, SVS
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Potravinářská inspekce varuje všechny zákazníky: V prodejnách se objevilo kuřecí maso se Salmonellou pochází z webu Světkreativity.