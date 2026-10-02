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Během týdne se Briatore dokázal uklidnit: Naznačil ale interní kroky

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Uplynulý týden před návratem do Malajsie byl ve světě F1 mimořádně nabitý. Hlavním tématem byla kolize, kterou v Baku zavinil Franco Colapinto a vyřadil z ní sebe, Landa Norrise a Pierra Gaslyho.
Během týdne se Briatore dokázal uklidnit: Naznačil ale interní kroky

Během týdne se Briatore dokázal uklidnit: Naznačil ale interní kroky

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 12:15

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