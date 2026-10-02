Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mosty jsou na frontě pasti na smrt. Zásobovací robot proto raději zvolil řeku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pozemní zásobovací robot ukrajinské 93. mechanizované brigády překonal na konci září 2026 více než čtyřicet kilometrů napříč frontovým terénem včetně řek a vodních kanálů. Zatímco běžné robotické platformy i úzká vodní překážka donutí k riskantní objížďce přes ostřelované mosty, obojživelný podvozek vteřiny po vjezdu do vody plynule přechází do plavby s plným nákladem munice a zásob. Vzniká tak nová geometrie bojiště, kde o přežití nerozhoduje palebná síla, ale nenápadná schopnost bezpečně doručit tři sta kilogramů nákladu do první linie.
Modulární pásové bezpilotní vozidlo THeMIS v terénu s rovnou nákladovou ložnou plochou

Modulární pásové bezpilotní vozidlo THeMIS v terénu s rovnou nákladovou ložnou plochou

Zdroj: Milrem Robotics / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:18

Reklama
Další články z Zbrojopis
Most Bailey unesl tanky. Jeho panely přitom dokázalo přenášet šest mužů
Most Bailey unesl tanky. Jeho panely přitom dokázalo přenášet šest mužů
Američtí inženýři sledovali s otevřenou pusou, jak se tank zakopal do země vlastním čumákem. Proti švédské ocelové placce byly všechny tehdejší tankové koncepce bezcenné
Američtí inženýři sledovali s otevřenou pusou, jak se tank zakopal do země vlastním čumákem. Proti švédské ocelové placce byly všechny tehdejší tankové koncepce bezcenné

Švédský tank Stridsvagn 103 neměl otočnou věž a jeho kanon byl napevno svařený s korbou. Zaměřoval se...

Starý sovětský radar v Jugoslávii přelstil americkou stíhačku. Stroje létaly každý den přesně po stejné trase
Starý sovětský radar v Jugoslávii přelstil americkou stíhačku. Stroje létaly každý den přesně po stejné trase

Sestřelení amerického stealth letounu F-117 v Jugoslávii šokovalo svět. Jak dokázal starý radar P-18 a...

Armáda si objednala tisíce strojů s revoluční elektronikou, kterou nakonec v noci nepoužila. Zjistěte krutou pravdu o motorech nejdražšího bombardéru historie
Armáda si objednala tisíce strojů s revoluční elektronikou, kterou nakonec v noci nepoužila. Zjistěte krutou pravdu o motorech nejdražšího bombardéru historie

Když se řekne nejdražší zbraňový projekt druhé světové války, většina lidí automaticky pomyslí na Projekt...

Milion ran za 12 hodin? Válečný deník zpochybňuje slavný výkon kulometu Vickers
Milion ran za 12 hodin? Válečný deník zpochybňuje slavný výkon kulometu Vickers

Vodní chlazení pomáhalo kulometu Vickers vydržet dlouhou střelbu. Rozbor dobového deníku ale zpochybňuje...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.