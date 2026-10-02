80 let závodního plavání v Jihlavě: Na začátku nebyla ani požární nádrž na trénink

Psal se rok 1946, celý svět se vzpamatovával z války, Jihlavu opouštělo německé obyvatelstvo a místní Sokolové se začali věnovat závodnímu plavání, tehdy však ani neměli bazén. Ten se podařilo vybudovat v roce 1950, šlo ale vlastně o požární nádrž na Štefánikově náměstí, která se na zimu vypouštěla. O pět let později sportovci získali statut plaveckého oddílu a pod Oldřichem Hájem začala éra největších úspěchů jihlavského plavání. „Ta byla umocněna tím, že v roce 1960 byla zahájená stavba budovy na ulici Evžena Rošického, kde je bazén dodnes,“ uvedl předseda klubu Jan Lexa.
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V roce 1968 pak vznikla první plavecká třída. Žákem té úplně první, tehdy ještě experimentální, byl Zdeněk Krčál, dnes trenér mladšího žactva. Jeho přípravkou prošly desetitisíce Jihlavanů, které učil nejen plavat, ale i slušnému chování. „Všechny děti, které mívám, jsou dobré. Já je připravuji na trénování, aby do vody chodili rády a aby byly dobří až ve starších kategoriích,“ popsal svoji trenérskou filozofii. Dle jeho kolegů z vedení klubu plavci často vzpomínají, že právě v přípravce se jim líbilo nejvíce.
Jihlavský plavecký klub dnes spolupracuje s jihlavskými školami, aby mohli žáci trénovat nejen odpoledne, ale ještě ráno před zahájením školní výuky. Největším úspěchem jihlavských plavců bylo vítězství Aleny Nývltové na Mistrovství Evropy juniorů na 100 metrů znak v roce 1998. V tom roce byla také dvakrát třetí na Mistrovství Evropy dospělých. Zajímavostí je, že jejím trenérem byl současný primátor Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL). Na tyo úspěchy navázal Tomáš Fučík, který rovněž získal několik domácích titulů a v roce 2008 startoval na Letních olympijských hrách v Pekingu.
Z nastupující generace začíná sbírat mezinárodní zkušenosti Matyáš Kovář, který už úspěšně reprezentoval Česko, přičemž druhý start absolvoval se zraněnou nohou a sešitou patou. Přesto skončil v první dvacítce. Úspěšná je také Mia Pavlinec, rovněž dálkařka a medailistka z domácího mistrovství. V Americe se připravuje Tobias Esposito, další člen jihlavského klubu.
Martin Prokop byl prý kopyto
Perličkou je, že se v dětství plavání věnoval i automobilový závodník Martin Prokop, historicky nejlepší český závodník na Rallye Dakar v kategorii automobilů. „Jednou sám prohlásil, že je rád, že jsem mu řekl, že je kopyto, a proto šel dělat jiný sport,“ usmál se Krčál, jedním dechem ale dodal, že on nejmladším dětem nikdy neříká, že plavat nebudou.
Jihlavský plavecký klub má aktuálně kolem tří set členů, většina je do devatenácti let. Historicky bylo přes dva tisíce členů registrovaných, další desítky tisíc se učily plavat v plavecké škole. „Zájem o plavání je trvalý, jen určitá část mladých plavců má chuť plavat, ale už nemá vůli se tomu věnovat intenzivně, třeba i dvakrát denně trénovat,“ sdělil Lexa.
Do dalších let by si jihlavští plavci přáli snad jen padesátimetrový bazén. „Ale ten tady asi v životě nebude,“ pousmál se Krčál. Lexa vidí budoucnost v talentech a věří, že se podaří vychovat další reprezentanty i přivést nové trenéry. Klub by se také rád vrátil do nejvyšší ligy v soutěži družstev.