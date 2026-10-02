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Kinovýhled: Pravda, nebo lež? Do kin přichází psychologický thriller i ambiciózní Tom Cruise

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Máme tu první říjnovou várku premiér, mezi nimiž nechybí také několik speciálních. Hudební dokument LINKIN PARK: UNSHATTER budete moci vidět v kinech pouze do konce týdne a šestnáctiminutový Volklore, oceněný studentským Oscarem, nejspíš jen zřídka. Zhlédnout jej ovšem můžete také na VOD. Běžné premiéry, dostupné zatím pouze v kinech, si probereme podrobněji.
Kinovýhled: Pravda, nebo lež? Do kin přichází psychologický thriller i ambiciózní Tom Cruise

Kinovýhled: Pravda, nebo lež? Do kin přichází psychologický thriller i ambiciózní Tom Cruise

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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