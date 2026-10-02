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U Bechyně se natáčí nová česká pohádka. Filmaři si oblíbili Židovu strouhu

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Okolí Bechyně se na chvilku proměňuje v pohádkové kulisy. V malebné Židově strouze se natáčí nová česká pohádka režiséra Iva Macharáčka. Pro známou lokalitu přitom nejde o první zkušenost s filmovými štáby.
U Bechyně se natáčí nová česká pohádka. Filmaři si oblíbili Židovu strouhu

U Bechyně se natáčí nová česká pohádka. Filmaři si oblíbili Židovu strouhu

Zdroj: město Bechyně
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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