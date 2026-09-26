Hrádek nad Nisou investuje díky dotacím a úvěru miliardu korun do svého rozvojePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hrádek nad Nisou investuje díky dotacím a úvěru miliardu korun do svého rozvoje
Jedenáctihodinová túra po lesních cestách vysílila padesátiletého vězně, který ve středu utekl z...
Majitel fotbalového Slovanu Liberec Ondřej Kania poodhalil, jak je na tom jeho klub po finanční stránce. A...
V sobotu 26. září zamíří do liberecké Home Credit Areny přibližně 8 tisíc fanoušků na koncert skupiny...
Už třetí případ kamení naskládaného na kolejích jen kousek od jednoho z českolipských sídlišť řeší policie....
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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