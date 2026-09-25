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Zažijte sobotu s vůní pečiva: Víska zve na výstavu zvířat i soutěž pekařských dobrot

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Sobota 26. září bude ve Vísce patřit neuvěřitelným dobrotám, tradičnímu chovatelství a rodinné zábavě. Vypukne tu totiž vyhlášené klání místních vesnic o nejkrásnější a nejchutnější posvícenský stůl. A letos poprvé nabídne návštěvníkům možnost ochutnávat a kupovat čerstvé pečivo už během dne.
Zažijte sobotu s vůní pečiva: Víska zve na výstavu zvířat i soutěž pekařských dobrot

Zažijte sobotu s vůní pečiva: Víska zve na výstavu zvířat i soutěž pekařských dobrot

Zdroj: Petr Bíma, Jaroslav Bien
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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