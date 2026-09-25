Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Útěk vězně skončil fiaskem. Po 11 hodinách bloudění byl rád i za policejní odvoz

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedenáctihodinová túra po lesních cestách vysílila padesátiletého vězně, který ve středu utekl z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem. Když zabloudil a dorazil do Cvikova, narazil na policejní hlídku. Vyčerpaný muž se bez zapírání přiznal a nechal se odvézt.
Útěk vězně skončil fiaskem. Po 11 hodinách bloudění byl rád i za policejní odvoz

Útěk vězně skončil fiaskem. Po 11 hodinách bloudění byl rád i za policejní odvoz

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Kania odhalil finanční situaci Slovanu. Reinvestujeme, zvyšujeme náklady, říká
Kania odhalil finanční situaci Slovanu. Reinvestujeme, zvyšujeme náklady, říká
Koncert skupiny Kabát v Liberci: Připravte se na dopravní omezení u arény
Koncert skupiny Kabát v Liberci: Připravte se na dopravní omezení u arény

V sobotu 26. září zamíří do liberecké Home Credit Areny přibližně 8 tisíc fanoušků na koncert skupiny...

Další útok na vlak v České Lípě: Někdo opět naskládal na koleje kamení
Další útok na vlak v České Lípě: Někdo opět naskládal na koleje kamení

Už třetí případ kamení naskládaného na kolejích jen kousek od jednoho z českolipských sídlišť řeší policie....

Tygrům druhý zápas na východě Čech nevyšel, Hradci podlehli 2:5
Tygrům druhý zápas na východě Čech nevyšel, Hradci podlehli 2:5

Liberečtí hokejisté se po výhře v Pardubicích představili na ledě druhého východočeského soupeře, kterým...

Lyžařský supervíkend ve Vesci přinese domácí šampionát klasiků i závod sdruženářů
Lyžařský supervíkend ve Vesci přinese domácí šampionát klasiků i závod sdruženářů

Fanoušci lyžování se mohou těšit na pořádnou porci tohoto zimního sportu už na konci září. V Liberci se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.