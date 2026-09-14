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Dva roky v práci nejsou pravidlo. Rozhoduje obor i profesní růst

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Měnit zaměstnání každé dva až tři roky? Zatímco někdo může díky změně získat nové zkušenosti, vyšší mzdu nebo zajímavější pracovní příležitosti, jinde může příliš rychlé střídání zaměstnavatelů kariéru naopak brzdit. Záleží totiž nejen na oboru a pracovní pozici, ale také na tom, zda se člověk stále učí nové věci a má možnost profesně růst.
zaměstnání

zaměstnání

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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