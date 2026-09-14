Dva roky v práci nejsou pravidlo. Rozhoduje obor i profesní růst

Reklama
4 min
Dva roky v práci nejsou pravidlo. Rozhoduje obor i profesní růstPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Měnit zaměstnání každé dva až tři roky? Zatímco někdo může díky změně získat nové zkušenosti, vyšší mzdu nebo zajímavější pracovní příležitosti, jinde může příliš rychlé střídání zaměstnavatelů kariéru naopak brzdit. Záleží totiž nejen na oboru a pracovní pozici, ale také na tom, zda se člověk stále učí nové věci a má možnost profesně růst.
zaměstnání
Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Konec prodavaček v Česku? V samoobslužných prodejnách jsou zákazníci úplně sami
Vstup do prodejny pomocí mobilní aplikace, nad každým regálem několik kamer a celý nákup bez jediného...
Přijdeme o peníze, když onemocníme. Vláda zřejmě chystá karenční dobu
Pamatujete si dobu, kdy se nevyplatilo onemocnět? Ano, není to zas tak dávno, zrušena byla až v roce 2019....
„Ať se klidně sjednotí hned.“ Trumpův neřízený výrok v Irsku zvedl ze židle Brity i unionisty
Donald Trump při návštěvě Irska podpořil sjednocení ostrova a rozpoutal diplomatický skandál. Cestu spojil...
Zahrada Čech s lidovým premiérem. Babiš opět ukázal, jak se baví
Máme premiéra, který se prostě umí bavit. To je skvělá zpráva. Není to žádný suchar, který by jen tak seděl...
Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
Ryanair na poslední chvíli zrušil let z Prahy. Devět lidí zůstalo na letišti, návrat jim nabídli až za několik dní
Trendy Život
dnes, 02:42
2 min
Babičky je věšely v kuchyni, dnes se válí po půdách: Sběratelé za ně přitom platí i 2 500 Kč
Cooky.cz
dnes, 02:05
3 min
Vajíčkový salát je díky jednoduchému postupu krémovější a svěžejší. Jiný recept už nepoužívám
Cooky.cz
dnes, 01:05
4 min
Po aktualizaci Windows 11 je ticho. Některým uživatelům přestal fungovat zvuk
cdr.cz
dnes, 01:00
2 min
Schneider Electric dodává pro Shell Recharge v Česku dobíjecí stanice s výkonem až 320 kW
Volty
dnes, 01:00
2 min
Reklama
Originální růžový zákusek bez mouky: Jednoduchý zákusek, který předvede, že to jde skvěle i bez mouky
Cooky.cz
14. 9. 2026, 22:36
5 min
Musíme být schopni vysvětlit, jak i se dvěma procenty HDP na obranu splníme své spojenecké závazky, říká český velvyslanec u NATO
HN.cz
14. 9. 2026, 22:00
Kdo dostřelí nejdál? V Evropě se hledá způsob, jak zasáhnout nepřítele stovky kilometrů za frontou bez letadel
HN.cz
14. 9. 2026, 22:00
MSI má sestavu s „2GB RTX“. Nikdo neví, kde ji vzala
diit.cz
14. 9. 2026, 22:00
1 min
Viniciusova přítelkyně zveřejnila emotivní rozlučku. Její bodyguard se ženou zahynuli při nehodě v Brazílii
SportyŽivě
14. 9. 2026, 20:53
3 min
Reklama
Schick sedí na lavičce, Leverkusen prohrává. Minutu před koncem přišla patička a gól jako přes kopírák z předminulého kola
SportyŽivě
14. 9. 2026, 20:48
3 min
Magyar chce zrušit zákaz zobrazování homosexuality dětem, který zavedl Orbán
Aktuálně.cz - Zprávy
14. 9. 2026, 20:34
Slovenský klub předčil PSG ve světovém rekordu. Trnava dala pět gólů ze sedmi střel, Paříž na to potřeboval devět
SportyŽivě
14. 9. 2026, 20:33
3 min
Madring: Velká premiéra se vším všudy
SvětFormule.cz
14. 9. 2026, 20:30
3 min
Po varování představitelů firem v odvětví AI poklesly akcie výrobců čipů
Aktuálně.cz - Zprávy
14. 9. 2026, 20:29
Reklama
Mrkev vám sama řekne, kdy ji vytrhnout. Stačí sledovat jeden nenápadný znak na nati, který většina zahrádkářů přehlédne
Chalupáři-Zahrádkáři
14. 9. 2026, 20:10
2 min
Dědek nechal vyrobit pardubickým hokejistům mistrovské prsteny po vzoru NHL. Hráči je uvidí poprvé v sobotu
SportyŽivě
14. 9. 2026, 20:09
3 min
Čtyři sparťané v nejlepší jedenáctce kola, ale krále si zahrálo jiné město. Mašek sestřelil Boleslav šesti ranami
SportyŽivě
14. 9. 2026, 20:01
2 min
Na draftu ho dvakrát odmítli, teď Galvas zamotává hlavu Pittsburghu. Sólo gól přes celé hřiště se šíří internetem
SportyŽivě
14. 9. 2026, 19:47
3 min
Dva roky mezi mazáky a bažanty. Vojna měla vlastní pravidla, která znal každý muž
Zbrojopis
14. 9. 2026, 19:43
6 min
Reklama
Trump pochválil plán sjednotit Irsko. Nyní hrozí rozpad celé Velké Británie
Aktuálně.cz - Zprávy
14. 9. 2026, 19:42
„Prostě mě nenávidí.“ Hanychová tvrdí, že její spor s učitelkou odnáší syn
Žena.cz
14. 9. 2026, 19:40
Jihomoravské obce chtějí více nájemních bytů. Sedm z deseti ale bez pomoci státu stavět nedokáže
Inregion.cz
14. 9. 2026, 19:35
5 min
Vučić oznámil rezignaci. V říjnových volbách chce kandidovat na premiéra
Aktuálně.cz - Zprávy
14. 9. 2026, 19:30
Kapitán USA hlásil na Davis Cup dvě hvězdy z top 10. Teď řeší, jestli vůbec někdo dorazí do Prahy
SportyŽivě
14. 9. 2026, 19:22
3 min
Reklama
Liberec startuje lépe než pod Trpišovským. Za báječným vzestupem stojí pět důvodů, jeden je klíčový
SportyŽivě
14. 9. 2026, 19:09
4 min
Ke klavíru ještě tanec! Dobře zvolené kroužky kombinují pohyb i jemnou motoriku
Plné zdraví
14. 9. 2026, 19:06
4 min
Tipsport extraliga 2026/27: kompletní program, termíny play off, kde sledovat a favorité nové sezony
SportWin
14. 9. 2026, 19:05
4 min
Řepka v slzách po smrti Mikloška: Byl to jeden z mála, ke komu jsem měl respekt
SportyŽivě
14. 9. 2026, 19:01
4 min
Cibule se sklízí 70 až 80 dní po výsadě, ale většina zahrádkářů čeká příliš dlouho. Pak se diví, proč jim v komoře hnije
Chalupáři-Zahrádkáři
14. 9. 2026, 18:59
2 min
Reklama
Kolovratník chtěl řešit češtinu taxikářů. Lidé mu naservírovali Babiše: Nejdřív naučte češtinu premiéra
Inregion.cz
14. 9. 2026, 18:54
6 min
Španělská stavební skupina OHLA zvažuje prodej své dceřiné firmy v Česku
Aktuálně.cz - Zprávy
14. 9. 2026, 18:53
Menšík nepije, tak mu přítelkyně zabavila šampaňské z New Yorku. Argentinská kráska ukázala i zbytek úlovků
SportyŽivě
14. 9. 2026, 18:53
3 min
Vážná nehoda na Českobudějovicku. BMW vrazilo do stromu, tři zranění
ČR nehody
14. 9. 2026, 18:52
1 min
Stezka Českem: Proč tisíce lidí vyměnily all-inclusive za těžký batoh a puchýře
Svět cestovatele
14. 9. 2026, 18:45
4 min
Reklama
Viděla je jako dítě, teď za ně bojuje. Expertka odmítá čekat až na rok 2030
Aktuálně.cz - Magazín
14. 9. 2026, 18:45
Dáváte banány k jablkům? Ovoce pak může rychleji zhnědnout a změknout
ChytřeNaTo.cz
14. 9. 2026, 18:44
3 min
BeBe stříška s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i vzhledem
Cooky.cz
14. 9. 2026, 18:43
4 min
Fanoušci provokovali Nevese jménem jeho mrtvého přítele. Ronaldo se za spoluhráče ostře postavil před kamerou
SportyŽivě
14. 9. 2026, 18:42
3 min
Jan Hájek z Ordinace slaví osmačtyřicet. Jeho rozjetou kariéru zastavil fyzický kolaps a milionové dluhy
ReadZone
14. 9. 2026, 18:30
3 min
Reklama
Reklama
„Nemám v plánu hrát s Taylor.“ Siniaková vysvětlovala, proč se úspěšný pár rozdělí
Na Česko se žene další extrém. Meteorologové ukázali, kde bude situace kritická
„Nejabsurdnější nápad v historii.“ Ať hokej nezačíná první třetinou, navrhují v Rusku
„Prostě mě nenávidí.“ Hanychová tvrdí, že její spor s učitelkou odnáší syn
Dějepisci Hollywoodu: Co nám namluvila Xena o Amazonkách a jak vypadaly skutečné bojovnice
Reklama
Reklama