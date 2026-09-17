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Dva roky od povodně: Na Moravě se stále opravují poškozené toky

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Extrémní povodeň v září 2024 zasáhla téměř celé povodí Moravy a Odry, místy s intenzitou pětisetleté vody. Největší škody utrpěly oblasti podél toků…
2024-Povodne_Morava

2024-Povodne_Morava

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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