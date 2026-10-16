Dva plátky citronu mezi bramborami a úroda vydrží celou zimu bez hniloby

Bedna plná hlíz, nůž, dva menší citrony. Víc vybavení tahle domácí metoda nepotřebuje. Na podzim 2026, kdy se pozdní odrůdy právě sypou do přepravek, se k ní vracejí chalupáři i majitelé malých zahrádek. Ověřili jsme, odkud rada pochází a co o citrusových látkách říká věda. Zjistili jsme také, za jakých podmínek má smysl na citron spoléhat. Odpověď potěší každého, kdo má aspoň trochu slušný sklep.
Kolik citronu dát do bedny brambor a jak ho rozložit
Původ triku jsme dohledali v článku webu Chalupáři-Zahrádkáři z listopadu 2024. Na jednu velkou bednu doporučuje dva menší citrony nakrájené na tenké plátky a rovnoměrně rozprostřené po bramborách. Zásadní podmínkou je větraný koš nebo bedna.
Z praxe doporučujeme dát plátky do celé bedny, ne na jednu hromádku:
Velká bedna: dva menší citrony, plátky rozdělit po vrstvách, do rohů i doprostřed. Malá bedýnka: stačí několik tenkých kousků. Před uložením: hlízy zdravé, suché, neomyté a bez poranění.
Vonné výpary se tak rozptýlí rovnoměrně a zasáhnou i spodní patra, kde se vlhkost drží nejdéle. Celý zásah vyjde na pár korun.
Co v citronové kůře bojuje s mikroby
Citron voní díky éterickým olejům ukrytým hlavně v kůře, částečně i v dužině. Lidově se jim říká fytoncidy, tedy rostlinné těkavé látky s protimikrobním působením. Tohle má solidní vědecký základ.
Tuniský tým kolem Anise Ben Hsouny v roce 2017 zkoumal citronový esenciální olej. Výsledky zveřejnil v časopise
Lipids in Health and Disease. Dominovaly v něm limonen (39,74 %) a beta-pinen (25,44 %). Olej potlačoval růst řady bakterií. Na grampozitivní kmeny zabíraly už koncentrace od 0,039 mg/ml, gramnegativní vyžadovaly víc. V modelovém pokusu s masem při 4 °C, tedy v podmínkách nápadně podobných sklepu, brzdil i bakterii Listeria monocytogenes.
Podobným směrem míří výzkum publikovaný v odborném časopise Potato Research. Vědci v něm devět měsíců testovali osmnáct rostlinných olejů při zhruba 3 °C. Oleje z citronelové trávy a libavky potlačily klíčení hlíz úplně, zatímco v kontrolní skupině vyrašilo 73 % brambor. Citrusové a jiné rostlinné výpary tedy ve skladu brambor dokážou zapůsobit. Podle nás proto citronové plátky v bedně dávají biologický smysl.
Teplota, vlhkost a tma: sklep, ve kterém brambory vydrží až do jara
Citron funguje jako pojistka. Kdo chce mít vlastní brambory i v březnu 2027, musí nejdřív zajistit správné podmínky ve sklepě.
Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě radí zahrádkářům držet zimní zásobu při 4 až 6 °C a relativní vlhkosti 93 až 98 %. Národní zdravotnický informační portál uvádí 3 až 6 °C a prostor chladný, tmavý a vzdušný.
Odchylky mají jasné následky:
Podmínka Co se s bramborami stane Kolem 0 °C a níž Škrob se mění v cukr, hlízy sládnou, mráz je poškodí Nad 10 °C Klíčení může začít už za 2 až 3 měsíce Světlo Zelené skvrny a víc jedovatého solaninu Kondenzace a mokro Plísně a hniloba se šíří bednou
Při správném uskladnění vydrží brambory podle poradenské služby Iowské státní univerzity v průměru pět až osm měsíců. To pokryje zimu i předjaří. Panelákovou chodbu proto berte jako slabou náhradu, bývá příliš teplá. Na balkoně zase hrozí promrznutí. Pro dlouhé uskladnění se hodí jen pozdní odrůdy. Rané vydrží asi týden, středně rané dva až čtyři měsíce.
Ještě před uložením se vyplatí jeden krok: nechat hlízy pár dní dosušit při 15 až 18 °C. Drobná poranění se zahojí a hlízy se vydýchají. Hnilobě to předejde účinněji než jakákoli přísada.
Hlídejte plátky citronu, ať samy nezplesniví
Citronové plátky jsou vlhký organický materiál a časem se kazí. Konkrétní interval výměny zdroje neuvádějí. Doporučujeme proto kontrolovat bednu zhruba jednou týdně, hlavně v prvních týdnech po uskladnění. Měkký, slizký nebo zapáchající plátek okamžitě vyhoďte a nahraďte čerstvým.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková