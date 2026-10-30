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Revoluce ve vytápění: Mezi 16 a 18 stupni v noci ušetříte víc než úplným vypnutím kotle. Většina Čechů dělá pravý opak

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Večerní vypnutí kotle vypadá jako jistá úspora. Technická data ale ukazují, že rozumnější je nechat dům přes noc temperovat na 16 až 18 °C.
Revoluce ve vytápění: Mezi 16 a 18 stupni v noci ušetříte víc než úplným vypnutím kotle. Většina Čechů dělá pravý opak

Revoluce ve vytápění: Mezi 16 a 18 stupni v noci ušetříte víc než úplným vypnutím kotle. Většina Čechů dělá pravý opak

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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