Revoluce ve vytápění: Mezi 16 a 18 stupni v noci ušetříte víc než úplným vypnutím kotle. Většina Čechů dělá pravý opak

Lednový večer, za oknem mínus šest, hodiny ukazují deset. Ruka sáhne po regulátoru a otočí ho na nulu, přesně jak to dělali rodiče. Kotel zmlkne, plynoměr se zastaví a hlava si zapíše malé vítězství. Jenže ráno přichází účet v jiné podobě: studené stěny, chladná podlaha a kotel, který hodinu jede naplno, aby dohnal, co za noc uteklo. Prošli jsme doporučení ministerstva průmyslu, americké energetické agentury i inženýrské příručky ASHRAE. Závěr je praktický. Stačí jediná změna: topení by se mělo řídit rytmem domu, ne večerním zvykem.
Ranní dohřev: proč vypnutý kotel splácí noční dluh
Dům tvoří mnohem víc než vzduch v místnostech. Zdivo, stropy, podlahy, skříně i gauč v sobě drží teplo a během noci ho postupně vydávají. Když topení úplně utichne, chladne celá stavba. Ráno pak kotel musí ohřát vzduch a k tomu i tuny materiálu kolem něj.
Inženýři tomu říkají ranní náběhová zátěž. Příručka
ASHRAE Handbook, standard, podle kterého se počítá tepelná zátěž budov, popisuje, že po přerušovaném vytápění je nutné dodat teplo navíc i stavebním materiálům a vybavení. Velikost tohoto dluhu závisí na tom, jak masivní konstrukce dům má a za jak dlouho se má vrátit do pohody.
Fyzika přitom platí oběma směry. Nižší vnitřní teplota zpomaluje únik tepla ven, což potvrzuje i americké ministerstvo energetiky. Proto má smysl v noci ubrat. Celá finta spočívá v míře: mírný útlum omezí ztráty a stavba přitom neprochladne tak hluboko, aby ji ráno bylo nutné zdlouhavě rozehřívat.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém přehledu
Jak šetřit energii radí snižovat teplotu při spánku i nepřítomnosti a regulovat ji termostatem, ventily nebo přímo zdrojem tepla. Slovo „vypnout“ v doporučení nenajdete. Řeč je o regulaci. 16 až 18 stupňů: hranice mezi úsporou a plísní
Pásmo 16 až 18 °C se v doporučeních objevuje opakovaně. Přehled doporučených teplot, který cituje Český statistický úřad, ho uvádí právě pro ložnici. Vládní web Chytrá volba jde ještě konkrétněji a za ideál v ložnici považuje 17 °C.
Spodní hranice má svůj důvod. Chladné místnosti přitahují vlhkost, a jakmile povrch stěny vychladne pod určitou mez, začne na něm kondenzovat vodní pára z dechu, vaření nebo sušícího se prádla. Britské obecní příručky k vlhkosti a plísním proto radí držet každou místnost nad 16 °C a vyhýbat se prudkým výkyvům typu „naplno a pak úplně vypnout“. Nejvíc ohrožená místa jsou vnější stěny, rohy a prostor za nábytkem.
Horní hranice zase hlídá peněženku. Podle dat ČSÚ ze šetření Energo téměř 90 % českých domácností vytápí nejčastěji obývanou místnost na víc než 20 °C. Nejčastější hodnotou bylo 22 °C a necelá čtvrtina domácností topila dokonce na 23 °C. Kdo takovou teplotu drží i přes noc, platí zbytečně nemalé peníze navíc.
Noční útlum na 17 až 18 °C tak vychází jako rozumný střed. Spí se v něm dobře, stěny zůstávají nad rizikovým pásmem a kotel ráno nemusí podávat sprinterský výkon.
Kolik noční útlum ušetří v korunách
Poučky se liší, ale ukazují stejným směrem. Ministerstvo průmyslu počítá s úsporou minimálně 5 % nákladů za každý stupeň dolů, Úřad práce uvádí zhruba 6 % energie na vytápění. Obě čísla se ovšem týkají trvalého snížení, ne jen nočních hodin.
Pro noční režim je přesnější pravidlo z americké případové studie programu Building America: zhruba 1 % úspory za každých přibližně 0,56 °C útlumu (1 °F), pokud trvá osm hodin. Přepočetli jsme ho na běžný scénář. Pokles z 21 °C na 17 až 18 °C znamená útlum o tři až čtyři stupně Celsia (přibližně 5,4 až 7,2 °F). Orientační úspora proti stálému vytápění tak činí kolem 5 až 7 % roční spotřeby. Jednotky procent, žádné zázračné desítky.
V praxi to vypadá takto (ilustrační model):
Roční účet za vytápění Úspora 5 % Úspora 7 % 20 000 Kč 1 000 Kč 1 400 Kč 30 000 Kč 1 500 Kč 2 100 Kč 45 000 Kč 2 250 Kč 3 150 Kč
Americké ministerstvo energetiky uvádí při hlubším snížení o 4 až 5,5 °C na osm hodin denně úsporu až 10 % ročně. Program ENERGY STAR, který ověřuje chytré termostaty na reálných datech z domácností, pak hlásí průměrně kolem 8 % na účtech za vytápění a chlazení. Automatika přitom dělá právě to, na co člověk večer zapomene.
Plynový kotel, tepelné čerpadlo, panelák: komu útlum sedí nejvíc
Univerzální recept neexistuje a každá soustava reaguje po svém.
Plynový kotel s radiátory je pro noční útlum ideální kandidát. Radiátory se rychle ohřejí a teplotu lze přesně řídit. Viessmann uvádí příklad nočních fází se sníženou pokojovou teplotou kolem 16 °C. Tepelné čerpadlo vyžaduje opatrnost. Studie publikovaná letos v časopise Energies ukázala, že u vzduchových čerpadel v masivních zděných domech může hluboký útlum spotřebu naopak zvýšit o jednotky procent, protože ranní dohřev probíhá s horší účinností nebo naskočí drahá elektrická spirála. Tady se vyplatí útlum jen o stupeň či dva. Podlahové topení má obrovskou setrvačnost. Než se betonová deska ohřeje, je dávno poledne, takže hluboký noční pokles se tu často míjí účinkem. Elektrické přímotopy reagují okamžitě a útlum u nich funguje přímočaře. Hlídat je potřeba hlavně teplotu stěn. Byt s centrálním teplem nabízí méně páček. Kotel ovládá teplárna nebo správce domu a obyvatel reguluje hlavně termostatické hlavice. Vyhláška č. 194/2007 Sb. přitom s řízeným útlumem sama počítá: mezi 22. a 6. hodinou se vytápění podle potřeby omezuje, ovšem tak, aby zůstala zachována tepelná stabilita místností.
Rozhoduje i stáří domu. V zateplené novostavbě teplota klesá tak pomalu, že krátký útlum přinese jen drobnou úsporu. Starší dům s děravou obálkou chladne rychleji, takže ubrání ušetří víc, zároveň ale rychleji vychladnou povrchy. Právě u něj má spodní hranice 16 °C největší váhu.
Nastavení termostatu: změna, kterou zvládnete ještě dnes večer
U domu s vlastním kotlem stačí pár kroků:
denní teplotu v obývacím pokoji nastavte kolem 20 až 21 °C, noční režim v ložnici na 16 až 18 °C, případně o 2 až 3 °C pod denní hodnotu, ranní náběh posuňte podle reakce domu, u radiátorů zhruba 30 až 60 minut před budíkem, u podlahovky a masivních staveb dřív nebo s mělčím útlumem.
Britská organizace Energy Saving Trust připomíná jednu častou chybu. Vyšší číslo na termostatu dům neohřeje rychleji, jen ho později přetopí. Při velkých mrazech je proto lepší pustit topení o něco dřív než točit kolečkem nahoru.
S vlhkostí pomáhá správné větrání. Úřad práce doporučuje otevřít okna a dveře dokořán na dvě až čtyři minuty, několikrát denně. Okna ponechaná na ventilaci chladí stěny a teplo uniká bez užitku. Radiátory by neměly mizet za závěsy ani gaučem a nábytek u vnějších zdí potřebuje pár centimetrů odstupu.
Programovatelný termostat se vyplatí hlavně tam, kde se na večerní a ranní přepínání zapomíná. Před koupí je potřeba ověřit, zda si s kotlem či čerpadlem porozumí. Ruční regulace funguje také, pokud ji domácnost dodržuje každý den.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková