Dva antiviry v jednom počítači? Veterán Microsoftu popsal, proč pak Windows zamrzají a padají aplikace

Raymond Chen píše na blogu The Old New Thing, jednom z nejdéle fungujících technických blogů Microsoftu, o problémech a zkušenostech z vývoje Windows. V říjnu 2026 na něm rozebral případ, který řešil jeho kolega z oddělení podnikové podpory. Zákazník s Windows 11 Enterprise si stěžoval na nevysvětlitelné zamrzání, pády aplikací a celkově nestabilní systém. Příčina vyšla najevo až po hlubší analýze: v počítači běžely dva antiviry různých výrobců a oba měly zapnutou ochranu v reálném čase. Chen výsledek označil za „komplexní selhání“ a „naprostý chaos“.
Každý z antivirů považuje zásahy toho druhého za útok
Potíž vychází z toho, jak některé bezpečnostní programy sledují dění v systému. Microsoft tuto techniku popisuje ve svém open-source projektu Detours. Program přepíše začátek cílové funkce a provádění kódu odkloní do vlastní části programu. Původní instrukce uloží do takzvané trampolíny, přes kterou lze původní funkci dál volat. Antivir tak může sledovat, případně upravovat, co si aplikace s operačním systémem vyměňují.
Dokud takové zásahy dělá jediný program, nebo dokud jsou zásahy různých programů vzájemně kompatibilní, nic se neděje. Chen popsal, co nastane, když se do stejných funkcí pustí dva antiviry. První přesměroval volání na vlastní kód. Druhý zasáhl do funkce, kterou první potřeboval ke svému fungování. Když ji první antivir zavolal, narazil na zásah druhého. Ten jeho aktivitu vyhodnotil jako podezřelou a pokusil se proces izolovat. Druhý antivir přitom mohl sám záviset na funkcích, do kterých zasahoval první. Z řetězu vzájemných zásahů pak vzniká zacyklení, zablokované procesy a nestabilní systém, v krajním případě úplně zamrzlý počítač.
Konflikt se navíc nemusí projevit hned po instalaci druhého antiviru. Podle Chena se podobné případy často odhalí až při podrobném rozboru systému, který už delší dobu nefunguje, jak má.
Microsoft radil, že placený antivir není nutný. Pak text zmizel
Na souběh dvou antivirů pamatují i samotné Windows. Podle oficiální dokumentace se Microsoft Defender na klientských verzích Windows 10 a 11 zpravidla přepne do pasivního nebo jiného odpovídajícího režimu, jakmile rozpozná jiný registrovaný a kompatibilní antivir. Po jeho odinstalaci se má za běžných okolností sám znovu zapnout. Pojistka tedy funguje jen u produktů, které se v systému registrují jako kompatibilní. U serverových edic se chování může lišit a někdy vyžaduje další nastavení.
V lednu 2026 vydal Microsoft na svém Learning Center článek „Trusted antivirus protection for PCs“. Psal v něm, že vestavěná ochrana Defenderu mnoha uživatelům stačí. V dubnu přidal ostřeji formulovaný text „Best antivirus software for 2026: The built-in Windows protection you need“, podle kterého většina lidí placený antivir nepotřebuje. Nejpozději začátkem června dubnový článek z webu zmizel.
Microsoft stažení veřejně nevysvětlil, takže nelze říct, jestli za ním stála kritika, nebo jiný důvod. Lednový článek s mírnější verzí stejného sdělení je přitom dál dostupný, takže firma se od myšlenky, že Defender většině uživatelů stačí, zjevně nedistancovala.
Kolik procent hrozeb zachytil Defender v testech z roku 2026
V dubnovém testu laboratoře AV-TEST získal Defender plné skóre 18 z 18 bodů, tedy šest bodů v každé ze tří kategorií: ochrana, výkon a použitelnost. Stejný výsledek měly Kaspersky i Avast. ESET ztratil půl bodu. Mezi hlavními hráči tak v tomto testu nebyl prakticky žádný rozdíl.
Test reálné ochrany od AV-Comparatives za období únor až květen 2026 už pořadí rozlišil. Defender v něm dosáhl úspěšnosti 99,0 %, zatímco Kaspersky měl 99,8 %, tedy o 0,8 procentního bodu víc. Avast skončil na 99,3 % a ESET s 98,5 % zůstal za Defenderem. Pro běžný domácí počítač s aktuálními Windows 11 je Defender podle těchto výsledků plnohodnotná ochrana a odstup od nejlepšího konkurenta je menší než jeden procentní bod.
Tak vyrovnané výsledky Defender neměl vždycky. V letech 2018 až 2020 jeho skóre kolísalo a v některých testech ztrácel body. Zlepšoval se už tehdy: podle AV-TEST získal za roky 2019 a 2020 označení Top Product v pěti ze šesti testů. Placený antivir tak dává smysl hlavně tomu, kdo opravdu využije jeho další funkce, například VPN, správce hesel, rodičovskou kontrolu nebo licenci pro víc zařízení.
Jak odhalit souboj antivirů, i když se tváří jako vadný ovladač
Varovné příznaky jsou nevysvětlitelné zamrzání, zaseknuté kontroly, výrazné zpomalení po startu nebo opakované přesouvání procesů do karantény. Běžný uživatel je snadno připíše pomalému disku, vadnému ovladači nebo chybné aktualizaci Windows. První kontrola zabere minutu. V aplikaci Zabezpečení Windows otevřete Ochranu před viry a hrozbami, potom položku Kdo mě chrání? a v ní Spravovat poskytovatele. Názvy se podle verze Windows mohou mírně lišit. Pokud tam vidíte dva aktivní antiviry nebo starý bezpečnostní program vedle zapnutého Defenderu, ověřte jejich stav a nastavení. Samotná přítomnost dvou produktů ještě konflikt neznamená.
Další stopy hledejte v Historii ochrany, kde jsou záznamy o blokování a dalších bezpečnostních zásazích. Ne každé zablokování ovšem s konfliktem souvisí. Pokročilejší uživatelé mohou stisknout Win + R, zadat
eventvwr.msc a v Prohlížeči událostí projít protokoly Windows v sekcích Aplikace a Systém. Hledají se v nich chyby, které souvisejí s Defenderem nebo s konkrétním antivirem jiného výrobce.
Nepotřebný antivir odstraníte v Nastavení přes Aplikace a Nainstalované aplikace. Potom počítač restartujte. Pokud v systému i po odinstalaci zůstanou služby nebo ovladače daného produktu, pomůže čisticí nástroj výrobce. ESET k tomu nabízí AV Remover, Avast utilitu Avast Clear a oba nástroje je potřeba stahovat z oficiálních stránek výrobce. Nakonec v Zabezpečení Windows zkontrolujte, že se Defender znovu zapnul a běží s ochranou v reálném čase, a spusťte rychlou nebo úplnou kontrolu systému.