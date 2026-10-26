Kdo dá vlašáky hned do kbelíku, riskuje plíseň. Češi zapomínají na 3 dny, které je zachrání

Je prosinec, blíží se pečení cukroví a vy ve sklepě otevřete kbelík s letošní úrodou. Místo vůně ořechů vás ovane zatuchlina a skořápky pokrývá povlak plísně. Takhle umí skončit ořechy, které putovaly do nádoby rovnou zpod stromu.
Chyba přitom vzniká už v den sběru. Čerstvé ořechy potřebují pár dní na vzduchu a kdo tuhle fázi přeskočí, sází celou sklizeň na náhodu.
Kbelík přijde na řadu až na konci
Kbelík nebo jiná nádoba přichází na řadu, až když jsou ořechy proschlé skrz naskrz. Neloupané pak dlouho vydrží v chladné a temné místnosti. Vzduch v ní ale musí být suchý, protože vyschlá skořápka umí z vlhkého prostředí znovu nasát vodu. Nejdéle si kvalitu udrží v lednici nebo v mrazáku.
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U vyloupaných jader hrozí, že tuk v nich časem zežlukne. Patří proto do těsně zavřené dózy v lednici, a pokud je chcete mít delší dobu, do mrazáku.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co skladujete Kam Hlavní riziko Ořechy ve skořápce chladná a temná místnost se suchým vzduchem, na delší dobu lednice nebo mrazák skořápka znovu nasaje vlhkost Vyloupaná jádra těsně zavřená dóza v lednici, na delší dobu v mrazáku tuk v jádrech postupně zežlukne Proč ořech plesniví i ve skořápce
Ořech, který právě spadl ze stromu, má v sobě ještě hodně vody. Zavřený kbelík ji nepustí ven, takže vzduch mezi ořechy zůstává pořád vlhký a plísním se v něm daří. Situaci ještě zhoršuje bláto a kousky slupky, které na skořápkách po sběru často ulpí a vlhkost drží dlouho.
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Odpočet ale začíná už pod stromem. V mokré trávě a listí ořechy tmavnou a jejich jádra přicházejí o kvalitu, takže se vyplatí obcházet strom často a úrodu na zemi nenechávat. Zahradnická příručka Oregonské státní univerzity doporučuje pustit se do sušení nejpozději do 24 hodin od sběru.
Rozlouskněte jeden ořech a nespěchejte
Kdy je hotovo, prozradí jednoduchá zkouška. Z rozložených ořechů vyberte namátkou jeden a vyloupněte ho. Nejdřív zlomte tenkou přepážku mezi polovinami jádra, u proschlého ořechu se ozve krátké křupnutí. Stejně se musí chovat i samotné jádro.
Když se místo toho prohne jako guma, sušení ještě neskončilo. Nechte ořechy ležet dál a zkoušku zopakujte další den.
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Zralý ořech dopadne na zem sám, často už napůl vyloupnutý ze zelené slupky. Při sušení pak postupujte takto:
Nejdřív z ořechů oberte zbytky zeleného oplodí. Pracujte v rukavicích, protože ve slupkách je barvivo juglon, které na prstech zanechává tmavé skvrny a lidem s citlivou pokožkou může kůži podráždit. Ořechy nevršte na sebe a rozložte je jeden vedle druhého na podklad, kterým vzduch projde i zespodu. Poslouží třeba stará záclona napnutá přes rám, proutěný koš s řídkým výpletem nebo přepravka na ovoce s děrovaným dnem. Podklad s ořechy postavte někam, kde je sucho a vzduch se vyměňuje. Občas je prohrábněte rukou, aby se ke vzduchu dostala i strana, na které ležely.
Pokud ořechy schnou v teple a suchu, bývají připravené k uskladnění třetí nebo čtvrtý den. V chladnější místnosti trvá sušení déle a pozvolné proschnutí se může protáhnout i na několik týdnů. Na kalendář se proto nespoléhejte a rozhodněte podle rozlousknutého ořechu.
Přečtěte si také: Zkontrolujte si knihovnu. Pokud tam máte staré knihy z dob ČSSR, můžete za ně od sběratelů dostat i 10 000 Kč Ořechy rozložené v jedné vrstvě, ke kterým se vzduch dostane i zespodu, bývají v teple a suchu připravené k uskladnění zhruba za tři až čtyři dny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Trouba ořechům nepomůže
Urychlit si sušení troubou se nevyplatí. Už její nejnižší stupeň je pro ořechy příliš horký a přehřátým jádrům se zhorší chuť. V zavřené troubě kolem nich navíc skoro neproudí vzduch, který je při sušení potřeba stejně jako teplo.
Plesnivý kus nezachraňujte
Během sušení ořechy průběžně kontrolujte. Kus, na kterém se objeví plíseň, z vrstvy vyřaďte a pro jistotu odstraňte i ořechy, které se ho dotýkaly.
Plesnivá jádra do jídla nepatří. Některé plísně tvoří jedovaté látky zvané mykotoxiny, které se v potravině šíří dál, než kam dohlédneme. Národní zdravotnický informační portál proto radí viditelně plesnivou potravinu nevykrajovat a vyhodit ji celou. U ořechů to platí stejně, jeden zachráněný kus za takové riziko nestojí.
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Zdroje: https://horticulture.oregonstate.edu/sites/agscid7/files/horticulture/attachments/fs146.pdf, https://ipm.ucanr.edu/PMG/GARDEN/FRUIT/CULTURAL/walnutharvet.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/sber-suseni-a-skladovani-orechu-jde-to-i-bez-bolavych-zad-a-spinavych-rukou-29835.html, https://cnn.iprima.cz/dilema-s-plesnivym-jidlem-491115, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-jde-se-na-orechy-40211904, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/235072-co-s-vlasskymi-orechy-na-podzim, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-spravne-skladovat-vlasske-orechy/