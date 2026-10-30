Voda v polských lázních obsahuje mimořádně hodně látek na klouby. Češi tam zaplatí o 37 % méně než doma

Kdo jel do lázní kvůli bolavým kolenům nebo zádům, sirnou vodu možná zná. Je cítit sirovodíkem, tedy trochu jako zkažená vejce, a v Česku s ní pracuje jen pár lázeňských míst. V Polsku ale leží malé lázně, jejichž voda platí za jednu z nejsilnějších léčivých vod v Evropě. A týden léčby v nich vyjde podstatně levněji než u nás.
Síry má Solec víc než české prameny
Lázně ve Velkých Losinách v Jeseníkách řadí své prameny mezi nejkvalitnější sirné vody v Česku. Obsah hydrogensulfidu u nich uvádějí kolem 4,5 miligramu na litr. Termální vrt v lázeňském parku přitom dává vodu teplou kolem 36 °C.
Voda z polského Solce-Zdroje, vesnice nedaleko známějšího Buska-Zdroje ve Svatokřížském vojvodství, obsahuje 103 miligramů sulfidických iontů na litr. K tomu má vysokou mineralizaci. U obou vod se ale neuvádí úplně stejná veličina, takže čísla nejde srovnat do posledního miligramu. Rozdíl v uváděných hodnotách je přesto mnohanásobný.
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V Polsku proto soleckou vodu považují za nejsilnější léčivou vodu, jakou mají k dispozici. Regionální turistický portál ji řadí i mezi nejlepší léčivé vody v Evropě. Lázně ji navíc využívají už od 19. století.
Komu sirná koupel pomáhá a komu ne
Solec na sirných koupelích staví léčbu nemocí pohybového aparátu, revmatismu, opotřebovaných kloubů a potíží po úrazech. Sloučeniny síry podle lázní tlumí zánět, a proto koupele nabízejí hlavně lidem s bolestmi kloubů. Na sirné vodě stojí léčba i ve Velkých Losinách, kde lékaři koupele předepisují hlavně lidem s nemocemi pohybového aparátu a nervového systému.
Potíže s pohybovým aparátem nejsou okrajová věc ani u nás. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky tvořili v roce 2022 lidé s nemocemi pohybového ústrojí většinu dospělých pacientů, kterým lázně platila pojišťovna.
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Samotná koupel trvá jen 10 až 15 minut a voda přitom sahá níž než k srdci. Před první procedurou člověka prohlédne lékař, protože koupel se nehodí každému. Lázně ji nedoporučují třeba při nemocech srdce, vysokém krevním tlaku nebo zvýšené činnosti štítné žlázy. Pokud vás klouby trápí dlouhodobě, poraďte se před cestou se svým lékařem.
Před první sirnou koupelí lékař zkontroluje, jestli pacient nemá nemocné srdce nebo vysoký krevní tlak. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Týden v Solci proti týdnu v Losinách
Nejpřesnější je srovnat podobné programy. Velké Losiny nabízejí komplexní kúru na sedm nocí s plnou penzí, vstupním lékařským vyšetřením a až čtyřmi procedurami denně. V listopadu 2026 stojí od 21 600 Kč za osobu.
Solec účtuje samoplátcům v hlavní sezoně od března do října od 350 zlotých za osobu a den, když dva lidé sdílejí dvoulůžkový pokoj. Za týden to vychází nejméně na 2 450 zlotých, což je podle kurzu ČNB z 23. října 2026 přibližně 13 570 Kč. Češi tak za srovnatelný týden zaplatí asi o 37 % méně. Pro Solec přitom počítáme s cenou hlavní sezony.
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Od 29. listopadu do 20. prosince Losiny kúru zlevňují a kúra pak stojí od 18 428 Kč. I proti této ceně by týden v Solci za cenu hlavní sezony vyšel zhruba o čtvrtinu levněji.
Co je v ceně a s čím počítat navíc
Za polskou cenu dostanete pokoj s plnou penzí a pitnou kúru. Lékař vám k tomu předepíše čtyři procedury na každý den a zdravotníci jsou k dispozici po celých 24 hodin. V Losinách je léčebná část vyjádřena částkou 5 600 Kč na vyšetření a procedury.
Přehledně oba týdenní pobyty srovnává následující tabulka:
Solec-Zdrój Velké Losiny Cena za týden od 2 450 zlotých (od 350 zlotých za osobu a den), přibližně 13 570 Kč podle kurzu ČNB z 23. října 2026 od 21 600 Kč za osobu (kúra na sedm nocí) Podmínky ceny hlavní sezona od března do října, dva lidé sdílejí dvoulůžkový pokoj termín od 1. do 28. listopadu 2026, od 29. listopadu do 20. prosince od 18 428 Kč Strava tři jídla denně plná penze Procedury čtyři denně, předepisuje je lékař až čtyři procedury denně, léčebná část 5 600 Kč na vyšetření a procedury Lékařská péče zdravotníci k dispozici 24 hodin denně vstupní lékařské vyšetření, léčba pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů Další položky pitná kúra v ceně termální bazén v ceně Přečtěte si také: Připravte topení na zimu: odvzdušněte radiátory a nechte seřídit kotel a ušetříte klidně 4 500 Kč
Úspora se bude měnit podle kurzu zlotého a typu pokoje, protože kdo chce v Solci bydlet sám, zaplatí víc. Počítat je potřeba i s cestou, Solec totiž leží hluboko ve vnitrozemí Polska. A komu lékař navrhne komplexní lázeňskou péči a pojišťovna ji schválí, ten má hrazenou léčbu, ubytování i jídlo. U příspěvkové péče platí pojišťovna jen léčbu. Srovnání se proto týká hlavně samoplátců.
Zdroje: https://www.lazne-losiny.cz/komplexni-kura, https://www.lazne-losiny.cz/prirodni-lecive-zdroje, https://pl.wikipedia.org/wiki/Solec-Zdr%C3%B3j, https://swietokrzyskie.travel/en/artykuly/health_resorts_and_spa_resort, https://www.uzdrowiskosolec.pl/lecznicze-kapiele-siarczkowe/, https://www.denik.cz/zdravi/bolesti-kolena-lazne.html, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.uzdrowiskosolec.pl/sanatorium-prywatnie-2026-ceny-i-pakiety/