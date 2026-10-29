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Policisté s vrtulníkem pátrají po ženě z Písecka. Mohla by si chtít ublížit

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Dennívýzva
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Rozsáhlé pátrání bylo vyhlášeno na Písecku. Žena ráno odešla z domova do práce, kde se se všemi rozloučila. Policisté mají obavy o její život a zdraví.
Policisté s vrtulníkem pátrají po ženě z Písecka. Mohla by si chtít ublížit

Policisté s vrtulníkem pátrají po ženě z Písecka. Mohla by si chtít ublížit

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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