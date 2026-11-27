Když vyjde svátek svatého Martina v týdnu, radši se do toho nepouštím a nechávám to na nejbližší víkend. Protože když se u nás doma chystá svatomartinská husa, nezůstane to jen u jednoho dopoledne v kuchyni. Většinou se kolem ní točí skoro celý víkend. Nejvíc se mi osvědčilo nechat ji péct pomalu přes noc. Maso je pak měkké, kůže se dá na konci krásně dopéct a celé jídlo má takový ten sváteční klid, který k němu patří. K tomu dělám červené zelí s vínem, trochou koření a bramborové lokše. Ty dají práci, nebudu tvrdit opak, ale na talíři to bez nich prostě není ono.
Na téhle sestavě je dobré, že nic není navíc.
Husa pustí voňavé sádlo, na kterém se dá připravit zelí, a stejným sádlem se pak hned po opečení potírají lokše. Výsledek je díky tomu poctivý, hutný, ale ne překombinovaný. Nejlepší je začít už den předem: husu nasolit, brambory uvařit ve slupce a druhý den už jen postupně dodělávat jednotlivé části.
Můj tip zní: Lokše připravujte z brambor uvařených den předem. Z čerstvě vařených bývá těsto vlhké, lepí se na ruce i vál a člověk u toho rychle ztrácí trpělivost. Odleželé brambory se chovají mnohem líp. Recept na poctivou svatomartinskou husu s červeným zelím a lokšemi
Doba přípravy husy: přes noc a dopoledne Příprava zelí: 40 minut Příprava lokší: 35 minut Počet porcí: 4-6 osob Ingredience, které budeme potřebovat 1 husa o hmotnosti asi 4-5 kg 2-3 jablka 3-4 lžíce soli 2 lžíce celého kmínu 150 ml vody na podlití Červené zelí 1 menší hlávka červeného zelí 1-2 červené cibule 2 lžíce husího sádla 1-2 lžíce cukru 150 ml červeného vína 1-2 lžíce balsamikového octa 1 menší jablko 1 špetka skořice 1 malý kousek badyánu nebo špetka mletého badyánu 1 špetka muškátového oříšku 1 lžička kmínu sůl a pepř podle chuti Bramborové lokše 800 g brambor vařených den předem ve slupce 250-300 g hladké mouky 1 špetka soli 3-4 lžíce vypečeného husího sádla na potření Postup přípravy svatomartinské husy s červeným zelím a bramborovými lokšemi
1. Husu očistěte, osušte a pořádně ji osolte
zvenku i zevnitř. Přidejte kmín a do dutiny vložte 2-3 jablka. Takto připravenou husu dejte nejlépe přes noc odležet do lednice. Foto: Cooky.cz, Ochucenou husu dejte ideálně přes noc odležet do lednice.
2. Druhý den ji položte do pekáče prsy nahoru, podlijte trochou
vody a přikryjte. Pečte pomalu celou noc, případně alespoň několik hodin, při teplotě 80–110 °C. Nízká teplota udělá svoje: maso změkne a přitom se zbytečně nevysuší.
3. Ráno, nebo několik hodin před podáváním, začněte teplotu postupně zvyšovat. Poslední
3 hodiny pečte husu odkrytou, aby kůže získala barvu a pěkně se vypekla. Během pečení odebírejte vypečený tuk a odložte ho stranou na zelí i lokše. Foto: Cooky.cz, Poslední 3 hodiny pečte husu odkrytou. Mezitím si připravte červené zelí
4. Na husím sádle nechte zesklovatět nakrájenou
cibuli, přisypte kmín a cukr a krátce promíchejte. Cukr se má začít rozpouštět, ne spálit.
5. Přidejte tence nakrájené
červené zelí, promíchejte a vmíchejte nastrouhané nebo na drobné kostičky nakrájené jablko. Podlijte červeným vínem, přidejte balzamikový ocet a dochuťte skořicí, badyánem, muškátovým oříškem, solí a pepřem.
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6. Zelí přiklopte a duste asi
30-40 minut, dokud nezměkne, ale ještě si drží barvu a trochu struktury. Když se tekutina příliš rychle odpaří, přilijte pár lžic vody. Na konci chuť dolaďte podle sebe: někdy pomůže trochu cukru, jindy zase kapka octa.
7. Na
lokše oloupejte brambory uvařené den předem a nastrouhejte je najemno. Přidejte hladkou mouku a sůl a rychle zpracujte těsto. Dlouhé hnětení mu neprospěje, začne víc lepit.
8. Těsto rozdělte na menší díly a každý rozválejte na tenkou placku. Vál průběžně
podsypávejte moukou, bez toho se to většinou neobejde. Je to trochu piplačka, ale tenké lokše za ni stojí.
9. Placky opékejte nasucho na dobře rozpálené pánvi z obou stran. Většinou stačí
1–2 minuty na každé straně. Hotové lokše hned potřete husím sádlem, aby zůstaly vláčné a měly správnou vůni. foto: Cooky.cz, Lokše pečte nasucho a potírejte vypečeným husím sádlem.
10. Upečenou husu nechte chvíli odpočinout a potom ji naporcujte. Podávejte s
červeným zelím a teplými bramborovými lokšemi. Zbytky masa dejte do lednice a spotřebujte do 2 dnů, sádlo si nechte na další vaření. Foto: Cooky.cz, Upečenou husu podávejte s červeným zelím a bramborovými lokšemi. Co dělá tuhle kombinaci tak oblíbenou Pro výraznější chuť můžete do zelí přidat hrst sušených brusinek. S červeným vínem si rozumí velmi dobře. Upečené lokše skládejte na talíř a přikryjte je utěrkou. Neoschnou a zůstanou měkké. Pokud kůže na huse ke konci málo zlátně, zvyšte na posledních pár minut teplotu asi na 190-200 °C. V tu chvíli už ji ale hlídejte Když zbudou lokše, druhý den je krátce ohřeju na suché pánvi a dám si je třeba jen se sádlem a špetkou soli. I bez husy jsou výborné.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková