Když mi doma zbyde
starší pečivo a nechce se mi ho jen tak vyhodit, s radostí sáhnu po osvědčené rodinné klasice v podobě nadýchané s žemlovky tvarohem a jablky. Tahle sladká dobrota má v sobě neuvěřitelné kouzlo, protože dokáže z úplně obyčejných surovin ze spíže vykouzlit královský oběd i luxusní odpolední ke kávě. Vůně skořice, sladkých jablek, jemného tvarohu a dezert rumových rozinek okamžitě provoní celý byt a přiláká ke stolu všechny strávníky dřív, než ji stačím vytáhnout z trouby.
Mám moc ráda tu příjemnou svobodu, kdy si jednotlivé vrstvy můžu poskládat přesně podle své chuti, přidat hrst
voňavých a nakonec vše zasněžit rozinek moučkovým cukrem. Každé sousto je krásně vláčné, na povrchu křupavě zlatavé a uvnitř plné šťavnaté náplně, která se doslova rozplývá na jazyku.
Můj tip zní: Na přípravu žemlovky používejte raději o den či dva starší rohlíky nebo housku, protože mnohem lépe nasáknou ochucené mléko s vejci, nerozmočí se na kaši a hotový nákyp bude krásně držet tvar při krájení. Recept na zapečenou žemlovku s jablky a tvarohem
Celkový čas přípravy a pečení: 65 minut Ingredience potřebné k přípravě žemlovky Suroviny na základ 8 starších rohlíků 500 ml mléka 2 vejce 2 lžíce krystalového cukru 30 g másla (na vymazání pekáčku a pokladení na povrch) 2 lžíce strouhanky (na vysypání pekáčku) Jablečná vrstva 600 g jablek 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička mleté skořice 50 g rozinek namočených v rumu Tvarohová vrstva 250 g měkkého tvarohu 2 lžíce moučkového cukru 1 vejce 1 lžička strouhané citrónové kůry 2 lžíce moučkového cukru (na závěrečné pocukrování) Postup při přípravě jablečné žemlovky
1. Pekáček nebo zapékací misku
pečlivě vymažte máslem a rovnoměrně vysypte strouhankou, aby se žemlovka během pečení nepřichytila.
2. Starší rohlíky
nakrájejte na tenčí kolečka, v hluboké míse prošlehejte mléko s vejci a krystalovým cukrem a připravené pečivo v této směsi krátce namočte.
3. Oloupaná jablka
nastrouhejte nahrubo do misky, přisypte vanilkový cukr, mletou skořici a rozinky namočené v rumu a vše důkladně promíchejte.
4. V další misce
utřete měkký tvaroh s moučkovým cukrem, vejcem a strouhanou citrónovou kůrou do hladkého a krémového základu.
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5. Na dno připraveného pekáčku
naskládejte první vrstvu namočených rohlíků, na ni rovnoměrně rozprostřete ochucená jablka a navrch naneste připravený tvarohový krém.
6. Vše
zakryjte zbývající vrstvou namočených rohlíků, zlehka přitlačte dlaní a rovnoměrně zalijte zbylým ochuceným mlékem.
7. Povrch žemlovky
poklaďte tenkými plátky másla, vložte do trouby předehřáté na 170 stupňů a pečte přibližně 40 minut dozlatova.
8. Upečenou žemlovku
vyjměte z trouby, nechte ji krátce odpočinout, nakrájejte na úhledné porce a před podáváním štědře pocukrujte moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Výtečná žemlovka Tipy redakce: Výběr správného pečiva: Kromě klasických rohlíků můžete použít také veku nebo máslovou vánočku, která dodá žemlovce ještě jemnější a slavnostnější chuť. Šťavnatost jablek: Pokud jsou nastrouhaná jablka příliš vodnatá, lehce z nich vymačkejte přebytečnou šťávu, aby spodní vrstva pečiva nebyla rozmočená. Voňavé rozinky: Rozinky namočte do rumu nebo horké vody alespoň půl hodiny předem, aby krásně nabobtnaly a při pečení se nevysušily. Křupavá kůrčička: Plátky másla položené na horní vrstvu rohlíků zajistí při pečení nádhernou zlatavou barvu a lahodnou máslovou vůni. Svěží dochucení tvarohu: Čerstvě nastrouhaná kůra z chemicky neošetřeného citronu dokáže tvarohovou vrstvu krásně provonět a odlehčit.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková